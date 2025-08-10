09:18
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Общество

Хьюстон, у нас проблема. Скончался астронавт и командир «Аполлон-13» Джим Ловелл

Скончался астронавт Джим Ловелл, командир едва не погибшего корабля «Аполлон-13». О его смерти сообщает BBC.

NASA
Фото NASA. Астронавт и командир космического корабля «Аполлон-13» Джим Ловелл

Джим Ловелл умер в возрасте 97 лет. Он первый человек, который дважды летал к Луне, но так и не высадился на нее. Он также автор фразы «Хьюстон, у нас проблема», ставшей знаменитой.

Джим Ловелл был командиром космического корабля «Аполлон-13» — единственного из летавших к Луне пилотируемых кораблей, на котором в полете произошла серьезная авария. Ему удалось «превратить потенциальную трагедию в успех» и благополучно приземлиться в Тихом океане. За приземлением наблюдали десятки миллионов телезрителей, и тот момент стал одним из самых знаковых в истории космических полетов, говорится в некрологе NASA.

Том Хэнкс, исполнивший роль Ловелла в фильме «Аполлон-13» (1995), назвал астронавта одним из тех людей, «кто дерзает, кто мечтает и кто ведет других туда, куда мы не осмелились бы отправиться сами».
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/339061/
просмотров: 2133
Версия для печати
Материалы по теме
Скончался народный артист Кыргызстана Токтобек Сатаров
Скончался легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
Скончался российский кинорежиссер Юрий Кара, он снял фильм «Мастер и Маргарита»
Скончался российский кинорежиссер Александр Митта
Скончался народный писатель Кыргызстана Шаршеналы Абдылдаев
Скончалась супруга одного из основателей ЗАО «Вечерний Бишкек» Александра Кима
Социалисттик Эмгектин Баатыры Күлсара Сулайманова 95 жашында дүйнө салды
Скончался композитор Евгений Дога
Скончалась кыргызстанская художница Динара Чочунбаева
Скончался один из создателей первой в мире водородной бомбы Ричард Гарвин
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Иссык-Кульской и&nbsp;Нарынской областях могут сойти сели Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
11 августа, понедельник
09:15
Последний тур приема начался в вузах Кыргызстана Последний тур приема начался в вузах Кыргызстана
09:10
Подросток утонул в селе Бостери на Иссык-Куле
08:50
Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды
08:35
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Чолпон-Ате
08:20
Самой популярной для миграции страной у кыргызстанцев остается Россия
10 августа, воскресенье
21:16
Окул бала Райымбека Матраимова арестован на время следствия