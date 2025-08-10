Тысячи людей вышли на протест в Израиле против захвата сектора Газа

Тысячи людей вышли на протест в Тель-Авиве из-за решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху захватить Газу.

Многотысячные акции против плана по захвату сектора Газа состоялись минувшей ночью. Люди прошли вокруг штаб-квартиры ЦАХАЛ и потребовали не выполнять план Биньямина Нетаньяху, поскольку это поставит под угрозу жизни заложников, которые до сих пор находятся в анклаве.

В секторе Газа по-прежнему насильно удерживают в заложниках около 50 человек, 20 из них могут быть живы. Израильтяне требуют приостановить конфликт, заключить сделку и вернуть всех заложников.

Также протестующие недовольны новой мобилизацией: предположительно до конца августа резервисты ЦАХАЛ получат до 100 тысяч повесток.

По данным Times of Israel, прошедшая акция протеста стала самой крупной в Израиле за последние месяцы: в Тель-Авиве собрались минимум 10 тысяч человек. Акции также прошли в десятках других городов страны.

Ранее Кабинет безопасности Израиля утвердил план «разгрома» террористической группировки ХАМАС и взятия Газы под контроль. Решение приняли после совещания израильских высших должностных лиц, несмотря на международные призывы к прекращению войны и протесты жителей Израиля, опасающихся за судьбу удерживаемых ХАМАС заложников.