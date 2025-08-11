09:19
Самой популярной для миграции страной у кыргызстанцев остается Россия

Самой популярной для миграции страной у кыргызстанцев остается Россия — 87 процентов решивших уехать выбирают ее. Такие данные озвучены на конференции «Зеленая реновация, внутренняя миграция и качество воздуха: интегрированные решения для устойчивого будущего Кыргызстана» в рамках проекта Международной организации по миграции.

Граждане КР также выбирают Турцию, США и Казахстан. С 2022 по 2024 год насчитывалось более 190 тысяч кыргызстанцев в эмиграции. Вернулось чуть более 110 тысяч человек. В этом числе подавляющее большинство возвратились в Кыргызстан из РФ.

Ошская область и Ош лидируют по числу выехавших на заработки и в эмиграцию — 34 процента.

Согласно матрице отслеживания мобильности МОМ, самое большое число мигрантов в нашу страну прибыло из Узбекистана (11 тысяч 471), Пакистана (5 тысяч 730), России (3 тысячи 338), Бангладеш (3 тысячи 182) и Индии (1 тысяча 752). Из них 79,7 процента — мужчины и 20,3 процента — женщины.

