09:19
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

В Кыргызстане подходы к преподаванию русского языка в начальных классах меняют

В рамках перехода на 12-летнее школьное образование в Кыргызстане меняют подходы к преподаванию русского языка и литературы в классах с русским языком обучения. Об этом на педагогическом форуме «Жаңылыктын жарчысы», организованном Министерством просвещения, рассказала главный специалист отдела многоязычного образования Кыргызской академии образования Татьяна Матохина.

По ее словам, главное новшество коснется первых двух классов начальной школы. Теперь у учителей появится больше времени на выравнивание навыков, необходимых для успешного обучения в основной школе.

«Раньше мы пытались сделать это за один год, но условия были очень разные: одни дети уже читали, другие только учились воспринимать русскую речь. Сейчас благодаря переходу на 12-летнее образование у каждого ребенка будет своя траектория развития», — сказала Татьяна Матохина.

В 1-м классе будут работать педагоги, уже апробировавшие программу «Наристе». В первые полгода она помогает детям адаптироваться, учит их слушать и понимать русскую речь. К концу 2-го класса большинство школьников уже уверенно читают и пишут, что позволяет сгладить различия в уровне подготовки.

Еще одно важное изменение касается среднего звена. В 11-летней системе приходилось дублировать материал русского языка и литературы 4-го и 5-го классов, чтобы ученики привыкли к новым учителям и учебникам. В 12-летней системе эта необходимость отпадает.

В период перехода основные изменения затронут только 5-й класс:

  • в первом полугодии будут изучаться основные темы 5-го класса 11-летней системы;
  • во втором полугодии — основные темы программы 6-го класса тоже 11-летней системы.

В 7-м классе уже в этом году обучаются по программе 12-летнего образования, изменения касаются только методики преподавания. Особое внимание в новых программах уделяется развитию речевых навыков и формированию функциональной грамотности — умению применять знания на практике.

«Главная задача — научить детей пользоваться языком как инструментом для учебы и жизни. Речь — это основа их будущих успехов», — подчеркнула Татьяна Матохина.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/339083/
просмотров: 533
Версия для печати
Материалы по теме
С сентября в школах появятся новшества в преподавании предмета «Естествознание»
Институт Пушкина в Москве приглашает школьников со всего мира на олимпиаду
Переход на 12-летку. Запущен второй этап подготовки учителей в Кыргызстане
Минтруда РФ предложило не брать на работу мигрантов без знания русского языка
В Госдуму внесут проект о запрете детям мигрантов бесплатно учиться в школах
Путин освободил мигрантов, работающих по квоте, от экзамена по русскому языку
Результаты перехода на 12-летнее образование будут через 15 лет — Минпросвещения
Кабмин РФ отказался освобождать прибывших по квоте мигрантов от экзаменов
Об особенностях сингапурской модели образования рассказали в Минпросвещения
В школах Германии, возможно, перестанут преподавать русский язык
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Иссык-Кульской и&nbsp;Нарынской областях могут сойти сели Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
11 августа, понедельник
09:19
Защита экологии: как на Кумторе отходы получают вторую жизнь Защита экологии: как на Кумторе отходы получают вторую...
09:15
Последний тур приема начался в вузах Кыргызстана
09:10
Подросток утонул в селе Бостери на Иссык-Куле
08:50
Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды
08:35
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Чолпон-Ате