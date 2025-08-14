Вместо зеленых гор песчаные дюны. Почему в Центральной Азии исчезнет жизнь

В конце июля Международный суд ООН вынес консультативное заключение, названное климатологами и экспертами беспрецедентным.

Согласно ему, под эгидой Организации Объединенных Наций будет сформирована правовая база. Она позволит в будущем признать миграцию из зон климатического стресса не просто вынужденной, а юридически оправданной и, главное, обязательной к принятию другими странами.

В документе говорится, что особую угрозу представляет ситуация в Центральной Азии. В регионе наблюдается хронический дефицит воды.

По данным Всемирного банка, около 11 миллионов человек, проживающих в ЦА, уже к 2030 году столкнутся с ее острой нехваткой.

«Потребность в поливе возрастет к 2030-му на 30 процентов, что негативно отразится на доходах жителей региона. А население Центральной Азии к 2050 году увеличится до 90-100 миллионов человек», — пришли к выводу аналитики ВБ.

Мы решили выяснить, как скажутся изменения климата на ЦА в ближайшей перспективе — 5-10 лет. Превратится ли регион в пустыню, не пригодную для жизни? Подробности в материале 24.kg.

Вода — новый вид золота

Еще на заре 2000-х ученые стали бить тревогу, прогнозируя значительные негативные последствия изменения климата. Они призывали руководителей государств Центральной Азии подойти рационально к управлению водными ресурсами. Иначе регион будет просто обезвожен.

Профессор Колумбийского университета и член рабочей группы Научно-исследовательского института горных сообществ Бенжамин Орлов в одном из своих интервью обращает внимание на то, что средняя годовая температура в ЦА к концу XXI века поднимется на 7 градусов. А потепление в первую очередь скажется на уровне воды. Набирающие скорость испарения приведут к тому, что воды станет меньше. Это первое. Второе — начнут таять ледники. Далее по цепочке — под давлением окажется растительный мир, нуждающийся в большем количестве живительной влаги. Иными словами, произойдет смещение полосы растительности вверх. Профессор поясняет — растения переместятся на те участки, где наиболее подходящая температура для них.

Таким образом, луга, леса, являющиеся самыми низовыми областями в Центральной Азии, поднимутся вверх, то есть переместятся к более высоким частям гор. Бенжамин Орлов

Связь же между водой, температурой и растительностью имеет большое значение для жизнедеятельности и экономической активности. Плюс это важно с точки зрения жизнеспособности человека и подходящих для его существования условий.

Специалист по озеленению Дмитрий Переяславский в комментарии 24.kg объяснил почему. При жарком лете растения и деревья играют важную роль в охлаждении воздуха. Но рост температуры изменит эти привычные природные и культурные ландшафты.

Читайте по теме Официальный учет заболеваний и гибели людей из-за жары занижен — ООН

Эксперт согласился с тем, что сегодня в мегаполисах региона, чтобы хоть как-то противостоять раскаленному летнему зною, активно высаживают деревья. Но есть нюанс — они влаголюбивые, а не сухоустойчивые.

«Первые требуют много воды, мы ее тратим на них. На мой взгляд, необходимо проводить озеленение сухоустойчивыми растениями, чтобы исключить потерю влаги, использовать эффективное распределение и удовлетворить все отребности сельскохозяйственного и городского озеленения. Почему я поднимаю тему именно городского озеленения? Растения создают определенный микроклимат, сдерживая потоки тепловых волн. Таким образом, они снижают температуру в городе. А без должного озеленения города являются тепловыми островами и при обилии бетона даже ночью выделяют тепло и город такой разогретый», — сказал Дмитрий Переяславский.

Он добавил, что сухоустойчивые культуры помогут привлечь тучи, насыщенные необходимым количеством осадков. Сейчас до нас доходят атлантические кучевые образования, но они не могут спровоцировать обильные дожди, поскольку не наполнены достаточно влагой.

Но если бы у нас росло достаточно деревьев и кустарников сухоустойчивых пород, то они, испаряя влагу, привели бы к выпадению осадков. Это, в свою очередь, способствовало бы водосбережению. Дмитрий Переяславский

Основатель и координатор Центральноазиатской платформы по управлению водными ресурсами и изменению климата из Казахстана Булат Есекин парирует —деревья и кустарники, безусловно, важны, но они, скорее, плацебо, нежели действенное и эффективное средство, минимизирующее риски грядущих климатических изменений. Глобальное потепление зеленые насаждения не остановят, и водный баланс за их счет поддержать уже не удастся.

В ближайшие годы, по мнению эксперта, на орошаемой территории, где сейчас аграрии собирают тонны овощей и фруктов, можно будет зафиксировать снижение урожайности.

Отвечая на вопросы 24.kg, он отметил, что, по данным ООН, только для выращивания еды мы забираем у природы почти 4 тысячи литров воды на одного человека в день.

«Продолжаем распашку земель и строительство сотен и тысяч новых дамб и водохранилищ — тромбов в живом организме планеты. Осушаем болота — ценнейшие регуляторы воды и климата и рубим леса. В прошлом году лес исчезал на планете со скоростью в 28 футбольных полей за 1 минуту. Рост температуры больного всего на 2-3 градуса с нынешних 38 до 41 градуса — это опасный, критический переход — переход от жизни к смерти. Но, как заявил Генеральный секретарь ООН, «мы на дороге в климатический ад, причем держим ногу на педали газа», — сказал Булат Есекин.

Последствия такого подхода мы видим уже сегодня: земля дает все меньше урожаев, растет дефицит воды, волны жары становятся все более невыносимыми, растут количество и продолжительность экстремальных природных явлений и вирусных заболеваний. В итоге мы имеем повышение температуры планеты — индикатор этих нарушений, как повышение температуры тела человека — индикатор растущей болезни. Булат Есекин

Ученый считает, что все системы жизнеобеспечения, созданные нами ранее, в благоприятные времена, включая производство и поставки продовольствия и энергии, водообеспечение, здравоохранение, уже не справляются с растущим водно- климатическим кризисом.

Верхи не хотят, а природа не может

Сегодня в разных уголках планеты ежегодно фиксируются рекордные температуры, пожары, перебои с водой. В Европе и Азии объявляются режимы ЧС, в Африке в этом году десятки миллионов людей остались без еды, то есть без урожаев.

В Центральной Азии последствия нарушений климата проявляются через рост волн жары и дефицита воды. Ученые утверждают, что это не временные отклонения от нормы, это новая реальность.

Булат Есекин напомнил, что ЦА — это очень уязвимый к климатическим изменениям регион, крайне зависимый от благополучия природных систем, здоровья рек и плодородия земель.

И катастрофа Арала, по его мнению, — наглядный пример превышения нагрузки на природу в погоне за экономическими и политическими целями. «Но уроки Арала сделаны не были: текущие программы и стратегии всех стран Центральной Азии, как и прежде, практически не считаются с природой — все направлено, подчинено задачам роста ВВП и интересам бизнеса», — сказал эксперт.

Читайте по теме Вопрос борьбы с наводнениями и засухой обсудили МЧС и институт зеленого роста

Отсюда следует неутешительный вывод: политические элиты, несмотря на принятые международные обязательства по сохранению климата, почвы и биоразнообразия, в реальности продолжают увеличивать нагрузку на них. Ежегодно растут распашка и деградация земель, заборы воды из рек, загрязнение городов, а в планах — новые дамбы и водохранилища.

Эксперты объясняют это тем, что государства не могут остановить растущие аппетиты бизнеса — законы, экспертиза, контроль и другие инструменты практически не работают, имитируя лишь защиту природы.

«А сформированные системы управления вынуждают политиков принимать популистские и краткосрочные решения, уходя от стратегических задач и перекладывая ответственность на общество. Поэтому не удивительно, что почти все страны только декларируют на саммитах и конференциях намерения по сохранению природы и климата, продолжая прежние политики. Альберт Эйнштейн выразил это так: «Только сумасшедший может ожидать изменений, продолжая делать то, что создало эту проблему», — констатировал Булат Есекин.

С ним согласен и Дмитрий Переяславский. Он добавил, что даже сейчас, когда тенденция негативных последствий от изменения климата набирает обороты по вопросам адаптации к ним, в частности сохранения водных ресурсов, нет единого плана развития, как и нет концепции водной безопасности региона. Существуют только договорные обязательства о поставках воды. А меры по сохранению водного баланса отражены лишь на бумаге и носят декларативный, а не прикладной характер.

Что делать?

Климатологи и экологи продолжают взывать к государственным управленцам. Они настаивают на том, что страны ЦА должны приложить все усилия для улучшения системы управления водными ресурсами. А для этого потребуются систематический сбор данных и обмен информацией между гидроэнергетикой и сельским хозяйством. Это может улучшить сотрудничество внутри региона.

Так, Бенжамин Орлов обозначил самый главный на сегодня вопрос: лучше разделить управление водными ресурсами Сырдарьи и Амударьи или лучше будет применить принцип совместного управления?

«Разумеется, никто не ждет, что эта проблема может решаться медленно, так как является насущной. Нужно четко очертить набор существующих трудностей и решений, над поиском которых предстоит работать. Относительный успех управления водными ресурсами на реке Иордан является конструктивным примером, применение которого можно опробовать и в Центральной Азии. Региональные правительства могли бы рассмотреть данный пример и попробовать его в Ферганской долине», — считает он.

Но в ЦА наследие планирования сохраняется с советских времен. Это, в свою очередь, создает ожидания, что решение должно исходить, условно говоря, «из столицы». Но пока что предпринимались неэффективные шаги для продвижения проектов, спущенных сверху, на уровне местного управления. Речь идет в том числе и об инициативах по улучшению системы водоснабжения.

Может, есть резон комитетам по управлению водными ресурсами в селах и водоохранным органам в городах самим предложить модели эффективного использования и сохранения воды, не ожидая директивы центра?