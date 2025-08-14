17:54
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Общество

Скоро 1 сентября. В Лейлекском районе построили новую школу на 225 учеников

В селе Ай-Кол Тогуз-Булакского айыльного аймака Лейлекского района Баткенской области построили новое здание школы имени Н.Батырова на 225 ученических мест. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в регионе.

Отмечается, что здание возведено управлением капитального строительства Баткенской области за счет средств республиканского бюджета общим объемом 106,2 миллиона сомов.

В школе предусмотрено все необходимое, включая специализированные кабинеты и просторные классы.

Ранее детям приходилось учиться в школе, построенной более 75 лет назад. МЧС признало здание аварийным и непригодным для эксплуатации.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/339603/
просмотров: 438
Версия для печати
Материалы по теме
В Сузаке к 1 сентября откроют новую школу на 375 ученических мест
В селе Жетим-Добо Кара-Кульджинского района построят школу на 150 учеников
Оранжерею в бишкекской школе № 70 перепрофилируют под учебный корпус
В селе Тон построят школу на 350 ученических мест — объявлен тендер
В жилмассиве «Ак-Ордо-3» Бишкека построят школу на 750 мест
В селе Покровка Таласской области построят школу на 1 тысячу мест
В Араванском районе построят школу на 275 ученических мест: объявлен тендер
В селе Кара-Булак построят школу на 150 ученических мест: объявлен тендер
В Бишкеке построят 12 школ на средства, которые выделяет Саудовская Аравия
Дополнительный корпус за 46 миллионов сомов построят в Оше для школы № 49
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Бизнес
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
14 августа, четверг
17:52
Премьеры Казахстана и Беларуси прибыли в Кыргызстан для участия в заседании ЕМПС Премьеры Казахстана и Беларуси прибыли в Кыргызстан для...
17:35
В Бишкеке с 16 по 22 августа закроют участки улиц Шабдан Баатыра и Фрунзе
17:17
Встреча на Аляске. Стал известен состав делегации России на переговорах с США
17:16
Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
17:10
Всемирный банк: Кыргызстан станет страной с высокими доходами через 70 лет