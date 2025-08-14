17:54
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Общество

В Кыргызстане снизились цены на ряд социально значимых продуктов питания

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности осуществляет еженедельный сравнительный мониторинг цен на продовольственные товары.

По данным мониторинга розничных цен в гипермаркетах Бишкека, по состоянию на 14 августа зафиксировано снижение стоимости ряда социально значимых продуктов питания по сравнению с 5 августа. Особенно заметно подешевели овощи.

Изменение цен на основные продукты питания (в процентах и сомах):

  • морковь — 49 сомов, снижение на 15,5 процента (ранее 58 сомов);
  • лук — 43 сома, снижение на 4,4 процента (ранее 45 сомов);
  • картофель — 45 сомов, снижение на 8 процентов (ранее 49 сомов);
  • капуста — 27 сомов, снижение на 10 процентов (ранее 30 сомов).

Снижение стоимости овощной продукции связано с увеличением объемов поставок от местных производителей. Мониторинг динамики цен будет продолжаться на постоянной основе.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/339610/
просмотров: 932
Версия для печати
Материалы по теме
Международные эксперты оценят ветеринарную систему Кыргызстана
Минсельхоз запустит реестр рыбохозяйственных водоемов, рек и озер
В Кыргызстане на социально значимые товары установят единую ценовую политику
Обстановка стабильная — Минсельхоз о производстве сельхозпродукции в КР
В Кыргызстане запустят информационную систему «Экспертиза»
Количество перерабатывающих предприятий в Кыргызстане достигло 425
Кыргызстан экспортировал 23 тысячи килограммов сушеного абрикоса в КНР
Минсельхоз: Потребность КР в картофеле и моркови будет обеспечена полностью
Чемпион-фермер по выращиванию вишни проживает в Джети-Огузском районе
Нет сертификата. Зелень и лук из Казахстана вернули назад
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Бизнес
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
14 августа, четверг
17:52
Премьеры Казахстана и Беларуси прибыли в Кыргызстан для участия в заседании ЕМПС Премьеры Казахстана и Беларуси прибыли в Кыргызстан для...
17:35
В Бишкеке с 16 по 22 августа закроют участки улиц Шабдан Баатыра и Фрунзе
17:17
Встреча на Аляске. Стал известен состав делегации России на переговорах с США
17:16
Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
17:10
Всемирный банк: Кыргызстан станет страной с высокими доходами через 70 лет