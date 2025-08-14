Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» продолжает работы по обновлению и нанесению вафельной дорожной разметки, предназначенной для предотвращения автомобильных заторов на ключевых перекрестках города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, ранее разметка 1.26 нанесена на перекрестках:

— проспект Манаса и улица Московская;

— проспект Манаса и улица Токтогула;

— проспект Манаса и улица Киевская.

В ночь с 14 на 15 августа, с 00.00 до 6.00, будет временно закрыто движение на пересечении проспекта Манаса и улицы Боконбаева в связи с аналогичными работами.

Муниципалитет просит заранее планировать маршрут и пользоваться альтернативными путями объезда. Работы выполняются в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан, и проходят при сопровождении сотрудников ГУОБДД.

В ближайшее время планируется нанести вафельную разметку еще на 11 оживленных перекрестках столицы.

Фото мэрии. Разметка

Напомним, что вафельная разметка (тип 1.26) — это желтая сетка из диагональных линий, образующая ромбовидные ячейки. Ее наносят на регулируемых светофорами перекрестках с интенсивным движением, чтобы предотвратить заторы. Въезд на такую разметку при заторе является нарушением ПДД и мешает движению в поперечном направлении.