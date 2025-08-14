17:54
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Общество

Народный писатель Кыргызстана Оскон Даникеев скончался на 90-м году жизни

Сегодня на 90-м году ушел из жизни выдающийся писатель, общественный деятель, лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова, народный писатель Кыргызской Республики Оскон Даникеев. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, Оскон Даникеев родился 21 декабря 1934-го в Сокулукском районе.

В 1956 году окончил Московский горный институт, работал инженером в угольной промышленности, затем старшим инженером в Министерстве угольной промышленности Киргизской ССР. С 1962-го преподавал во Фрунзенском политехническом институте, где подготовил первый учебник по линейной геометрии на кыргызском языке и составил словарь инженерно-графических терминов.

Минкультуры
Фото Минкультуры. Оскон Даникеев

В середине 1970-х годов окончил Высшие литературные курсы имени Максима Горького в Москве и полностью посвятил себя творческой деятельности. Занимал должности заведующего отделом прозы журнала «Ала-Тоо», литературного советника, а также секретаря правления Союза писателей Киргизской ССР.

Его произведения «Тайна девушки», «Волшебный камень», «Вершины жизни», «Көкөй кести» заняли достойное место в золотом фонде кыргызской литературы. За роман «Көкөй кести» Оскон Даникеев удостоен Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.

За большой вклад в развитие культуры и литературы награжден орденом «Знак почета», медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», орденом «Манас» III степени, удостоен звания «Отличник народного образования», звания почетного гражданина Бишкека, а также почетных грамот Верховного Совета Киргизской ССР.

Оскон Даникеев навсегда останется в памяти как мастер слова, защитник культурных ценностей, заботливый наставник и человек с добрым сердцем.

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким покойного.

Прощальная церемония состоится 15 августа в 11.00 в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова. Похороны пройдут на кладбище «Ала-Арча».
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/339613/
просмотров: 932
Версия для печати
Материалы по теме
В Анкаре роман «Кыргын» Тологона Касымбекова перевели на турецкий язык
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Бизнес
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
14 августа, четверг
17:52
Премьеры Казахстана и Беларуси прибыли в Кыргызстан для участия в заседании ЕМПС Премьеры Казахстана и Беларуси прибыли в Кыргызстан для...
17:35
В Бишкеке с 16 по 22 августа закроют участки улиц Шабдан Баатыра и Фрунзе
17:17
Встреча на Аляске. Стал известен состав делегации России на переговорах с США
17:16
Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
17:10
Всемирный банк: Кыргызстан станет страной с высокими доходами через 70 лет