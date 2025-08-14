В микрорайонах Бишкека ремонтируют внутридворовые дороги

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» продолжает работы по улучшению состояния внутридворовых дорог в столице. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, в 5-м микрорайоне заасфальтирована внутридворовая дорога с устройством тротуара на участке от улицы Суеркулова до детского образовательного учреждения № 109.

В рамках строительных работ выполнены демонтаж (кирковка) старого асфальта, установка новых бордюров, ирригационной системы, укладка нового покрытия.

Работы по капитальному ремонту внутридворовых дорог продолжаются и в других микрорайонах города. В 4-м микрорайоне ведется капитальный ремонт, прокладывается ирригационная система, осуществляется уплотнение грунта.

Отметим, что с начала 2025 года муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» уже завершило капитальный ремонт дорог в 10-м, 6-м и 3-м микрорайонах.