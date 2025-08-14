17:55
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Общество

Пансионат «Аврора плюс» пришел в упадок после национализации — туристы жалуются

Когда-то один из образцовых пансионатов на берегу Иссык-Куля «Аврора плюс» оказался в плачевном состоянии. Об этом сообщили туристы, отдыхавшие там этим летом.

По их словам, несколько лет назад комплекс был ухоженным и спокойным местом для отдыха, но сейчас картина изменилась.

«Раньше здесь были тишина и чистота. Теперь бардак, мусор, хаос. По территории ездят машины, как на базаре», — рассказали отдыхающие.

Туристы сняли видео, на котором видны беспорядок и захламленные территории. По их словам, разница с прежними годами, «как небо и земля».

Пансионат национализирован несколько лет назад. После этого, по словам гостей, уровень сервиса и благоустройства резко снизился.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/339616/
просмотров: 5128
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызско-китайское сотрудничество. Озера Иссык-Куль и Цинхай стали побратимами
Необычная встреча на берегу Иссык-Куля: страус с птенцами удивил отдыхающих
Визит российской делегации в КР — дороги будут перекрывать и на Иссык-Куле
Экодайверы нашли на дне Иссык-Куля унитаз
Опасный катамаран, затонувший в Иссык-Куле, подняли со дна озера
МЧС обследовало озера Колтор и Зындан. Угрозы прорыва нет
На Иссык-Куле активисты вытащили со дна озера обломки старого пирса
В КР прошел фестиваль «Салбуурун»: беркуты, тайганы и дух кочевой традиции
Не спят, не моргают, не ошибаются: начали работу «электронные ястребы»
На Иссык-Куле «ожившая» юрта насмешила кыргызстанцев
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Бизнес
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
14 августа, четверг
17:52
Премьеры Казахстана и Беларуси прибыли в Кыргызстан для участия в заседании ЕМПС Премьеры Казахстана и Беларуси прибыли в Кыргызстан для...
17:35
В Бишкеке с 16 по 22 августа закроют участки улиц Шабдан Баатыра и Фрунзе
17:17
Встреча на Аляске. Стал известен состав делегации России на переговорах с США
17:16
Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
17:10
Всемирный банк: Кыргызстан станет страной с высокими доходами через 70 лет