17:55
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Общество

«Аэропорты Кыргызстана» планируют привлечь инвестиции для покупки двух самолетов

Подписано соглашение о сотрудничестве между Российско-Кыргызским Фондом развития, Евразийским банком развития, ОАО «Элдик Банк» и ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Как сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана», документ закрепляет намерение сторон совместно реализовать проект по приобретению двух современных пассажирских самолетов типа Airbus A320/A321 или Boeing 737NG.

«Мы уверены, что реализация этого проекта даст новый уровень качества авиасообщения, повысит комфорт и доступность перелетов для наших граждан. Это важный вклад в укрепление транспортной инфраструктуры Кыргызстана», — отметили в компании.

Уточняется, что стороны проведут детальный анализ проекта, разработают финансовую модель и совместно привлекут необходимые инвестиции. Запуск реализации проекта намечен на сентябрь 2025 года.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/339637/
просмотров: 749
Версия для печати
Материалы по теме
В Турции начали штрафовать за вскакивание в самолетах с мест по прилету
Покупайте билеты Asman Airlines без переплат в приложении авиакомпании
Рейс Бишкек — Санкт-Петербург отменен из-за операции «Ковер» в России
В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
Новый рейс из Алматы в Тамчи открыла «Асман Эйрлайнс»
Трехэтажный аэровокзальный комплекс строят на Иссык-Куле
Крупнейший в мире самолет-амфибия поступил в серийное производство
Расписание рейсов на лето в международном аэропорту «Иссык-Куль»
Мошенники распространяют фейк от имени аэропорта «Манас» о распродаже багажа
Авиарейсы из города Ош задержали из-за угрозы атаки дронов в районе Москвы
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Бизнес
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
14 августа, четверг
17:52
Премьеры Казахстана и Беларуси прибыли в Кыргызстан для участия в заседании ЕМПС Премьеры Казахстана и Беларуси прибыли в Кыргызстан для...
17:35
В Бишкеке с 16 по 22 августа закроют участки улиц Шабдан Баатыра и Фрунзе
17:17
Встреча на Аляске. Стал известен состав делегации России на переговорах с США
17:16
Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
17:10
Всемирный банк: Кыргызстан станет страной с высокими доходами через 70 лет