В Бишкеке на территории школы № 5 спилили около 20 крупных деревьев

Около 20 деревьев спилили на территории школы № 5 в Бишкеке. Как рассказали 24.kg в администрации учебного заведения, деревья больше года стояли «мертвыми», но неоднократные обращения к городскому предприятию «Зеленхоз» результата не дали.

«Мы писали официальные письма, обращались через соцсети, звонили. Нам отвечали, что у них нет времени и очереди большие. Деревья были полностью сухими, стволы гнилые внутри, изъедены вредителями. Это представляло опасность для детей и сотрудников школы», — сообщили в руководстве школы.

По их словам, в итоге пришлось нанять частную компанию, которая и выполнила работы. Спиленные деревья находились по всему двору учебного заведения, в том числе возле спортивной площадки.

Жители соседних домов подтверждают, что жалобы на состояние насаждений поступали в течение нескольких лет. «Деревья могли упасть во время сильного ветра. Хорошо, что сделали это сейчас, пока никого не задело», — отметили горожане.

В «Зеленхозе» ситуацию пока не прокомментировали.