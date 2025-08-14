В Бишкеке с 16 по 22 августа закроют участки улиц Шабдан Баатыра и Фрунзе

В столице с 16 по 18 августа для движения транспорта будет закрыта северная часть перекрестка улиц Шабдан Баатыра и Курманжан Датка. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Кроме того, с 16 по 22 августа будет перекрыта улица Фрунзе на пересечении с улицей Суюмбаева. На данном участке проводятся плановые ремонтные работы по замене труб тепловых сетей — от улицы Т. Айтматова до улицы К. Тыныстанова — протяженностью 1,6 километра.

Мэрия Бишкека и муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» просят жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности заранее планировать маршруты передвижения или пользоваться общественным транспортом.