Общество

«Загрузка» продолжается, триллеры и комедия. Что смотреть на следующей неделе

Фото из интернета. Главный герой сериала «Список смертников: Темный волк»

На следующей неделе (25—31 августа) не так много премьер и новых сезонов сериалов. Обратить внимание стоит на триллер «Список смертников: Темный волк». Ожидания от него большие. Наверняка четвертый сезон «Загрузки» придется по душе тем, кто любит фантастику.

1
«Список смертников: Темный волк», триллер, премьера (27 августа) 

Бен Эдвардс, элитный «морской котик», сталкивается с переломным моментом в своей карьере. После роковой операции он теряет статус в SEAL и вынужден стать оперативником теневого подразделения ЦРУ.

2
«Загрузка», фантастика, четвертый сезон (25 августа) 

Сериал переносит зрителя в будущее, в 2033 год. По сюжету научно-фантастической комедии, после смерти люди могут попасть в виртуальную игру по их выбору. Главный герой попадает именно в такую ситуацию и, находясь в пограничном состоянии между жизнью и смертью, принимает предложение своей девушки загрузиться в суперэлитную виртуальную игру. Однако вскоре он и его виртуальная помощница по игре понимают, что его смерть могла оказаться неслучайной.

3
«Две могилы», триллер, премьера (29 августа) 

Исчезновение двух девушек-подростков нарушает жизнь тихого прибрежного городка. И скорбящая бабушка готова рискнуть всем, чтобы узнать правду и отомстить.

4
Atomic, боевик, премьера (28 августа) 

Двое мирных жителей оказываются замешаны в контрабанде урана, организованной наркокартелем через Северную Африку. Столкнувшись с ядерной угрозой, они должны решить, спасаться ли им самим или остановить поставку бомбы, скрываясь от спецслужб и наркоторговцев.

5
«Моя жизнь с мальчиками Уолтер», драма, второй сезон (28 августа) 

Трагедия заставляет девочку-подростка переехать в маленький городок и поселиться с большой семьей своей опекунши, усваивая новые уроки о любви, надежде и дружбе.

6
«Родители родителей», комедия, второй сезон (25 августа) 

Это история о трех поколениях семьи, которые живут вместе под одной крышей. У каждого из троих сыновей Александра и Марии теперь есть своя маленькая семья внутри большого семейства Соколовых. За шесть лет семья разрослась и переехала в другой дом. У Тимы и Полины появился второй ребенок, а Илья женился. Лишь Максим не обременяет себя мыслями о личной жизни. Он полностью занят бизнесом — небольшой семейной пекарней. Но порядок рушится, когда Макс знакомит родителей с Лерой...

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (18 — 24 августа), можно посмотреть здесь.
