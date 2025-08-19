Новым художественным руководителем Кыргызского драмтеатра стала Альбина Имашева

Актриса Альбина Имашева назначена художественным руководителем Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.
Нового худрука коллективу театра представил министр культуры Мирбек Мамбеталиев.
Альбина Имашева родилась 6 июня 1983 года в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области. В 2000 году окончила среднюю школу имени Карла Маркса в родном селе. В 2005 году окончила Институт искусств имени Бубусары Бейшеналиевой в Бишкеке. С 2002 года работает в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Абдумомунова.
В 2024 году удостоена звания «Заслуженный артист Кыргызской Республики».