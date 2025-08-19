Новым художественным руководителем Кыргызского драмтеатра стала Альбина Имашева

Актриса Альбина Имашева назначена художественным руководителем Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Нового худрука коллективу театра представил министр культуры Мирбек Мамбеталиев.

Альбина Имашева родилась 6 июня 1983 года в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области. В 2000 году окончила среднюю школу имени Карла Маркса в родном селе. В 2005 году окончила Институт искусств имени Бубусары Бейшеналиевой в Бишкеке. С 2002 года работает в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Абдумомунова.

В 2008 году на Международном Иссык-Кульском кинофестивале Шанхайской организации сотрудничества получила приз «За лучшее исполнение женской роли» в фильме «Тенгри». В 2009 году награждена знаком «Отличник кыргызского кино». В 2011-м стала лауреатом премии имени Куюковой. В 2017 году получила «Почетную грамоту» Министерства культуры, информации и туризма КР. В 2018 -м стала обладателем «Почетной грамоты Кыргызской Республики».

В 2024 году удостоена звания «Заслуженный артист Кыргызской Республики».