Фильм «Кара Кызыл Сары» вошел в программу «Недели выдающихся фильмов стран ШОС»

Фильм «Кара Кызыл Сары» представит Кыргызстан на «Неделе выдающихся фильмов стран ШОС» в Китае. Об этом сообщила кинопродюсер Алтынай Койчуманова.

Читайте по теме Между тенью и светом: философия кинематографа Актана Арыма Кубата

После победы на 27-м Шанхайском международном кинофестивале, где фильм «Кара Кызыл Сары» Актана Арыма Кубата завоевал «Золотой кубок», картина продолжает международное шествие. 21-25 августа 2025 года ее представят в программе «Неделя выдающихся фильмов стран ШОС» в Циндао (Китай).

Мероприятие проводит центральное телевидение Китая (CMG) при поддержке киноуправления КНР, правительства провинции Шаньдун и мэрии Циндао. В течение двух недель в Циндао состоятся показы более 30 выдающихся фильмов из стран ШОС, круглые столы, живые дискуссии с кинематографистами и глобальная промокампания, призванная укрепить культурные связи между странами.

О фильме «Кара Кызыл Сары»