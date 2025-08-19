Праворульные авто в Кыргызстане не смогут получить лицензию на такси

В Кыргызстане 22 августа 2025 года вступает в силу закон, который обязывает всех водителей такси иметь специальную лицензию. Праворульные автомобили не смогут получить разрешение на работу. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления лицензирования транспортной деятельности и технического надзора Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Нурдин Самбаев.

«Документ предусматривает обязательное наличие лицензии у всех водителей, занимающихся пассажирскими перевозками. Хочу отметить, что автомобиль не должен иметь правостороннее рулевое управление. Такие машины не допустят к лицензированию», — подчеркнул Нурдин Самбаев.

Отмечается, что по вине автомобилей с правым рулем, по данным за 2024 год, произошло 1 тысяча 506 ДТП. В результате погибло 143 человека, более 2 тысяч 200 получили травмы. Это стало одной из причин ограничения допуска таких машин к работе в такси.

Стоимость лицензии составит 500 сомов для физических лиц и 1 тысячу сомов для юридических лиц.

Штрафы за отсутствие лицензии Для физических лиц — 7 тысяч 500 сомов.

Для юридических лиц — 23 тысячи сомов.

ГУОБДД предупреждает, что до 1 декабря будут проводиться масштабные рейды по выявлению нарушений. Их основная цель — обеспечение безопасности пассажиров.

Лицензия предполагает, что водитель прошел медицинское освидетельствование, автомобиль находится в технически исправном состоянии, а также, что перевозки осуществляются через официально зарегистрированные компании.