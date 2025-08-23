В части Бишкека 29 августа отключат воду

В части Бишкека 29 августа будет прекращена подача питьевой воды с 10.00 часов до 22.00 часов в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Район отключения: улица Льва Толстого – улица Асаналиева – улица Фучика – линия железной дороги – улица Садырбаева.

Фото пресс-службы мэрии

Отключение водоснабжения связано с переподключением водопроводной сети диаметром 200 миллиметров по улице Льва Толстого.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.