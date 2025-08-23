17:04
Общество

Часть нашей истории. Что думают читатели 24.kg о переименовании улиц

Больше половины читателей 24.kg, принявших участие в опросе редакции, не поддерживают переименование населенных пунктов и улиц. Об этом говорят итоги голосования.

Согласно результатам, 43 процента респондентов (или 1,2 тысячи голосов) считают старые названия частью нашей истории. Еще 12 процентов (или 345 голосов) выступают против идеи, поскольку это создает путаницу в документах и картах.

Чуть больше — 15 процентов респондентов, или 418 голосов, — ответили, что это лишняя трата бюджетных средств.

При этом только 23 процента респондентов положительно относятся к изменениям: 15 процентов проголосовавших считают это важным для сохранения национальной идентичности, а 8 процентов ответили: «Главное, чтобы новое название отражало историю и культуру региона».

Еще 4 процента участников опроса ответили, что нужно хотя бы учитывать мнение местных жителей. Единицы признались, что им все равно.

скриншот с сайта 24.kg
Фото скриншот с сайта 24.kg. Итоги голосования
Напомним, Бишкек ждет масштабное переименование улиц. В рамках административно-территориальной реформы к столице присоединили пригородные айыльные аймаки и жилые массивы. В итоге в столице появились улицы с одинаковыми названиями, есть прецеденты, когда одна и та же улица имеет несколько разных названий на своем протяжении. Мэрия предложила некоторые улицы от начала до конца сделать с одним названием.

В других регионах тоже рассматривают вопрос переименования улиц: полпредствам, мэриям Бишкека и Оша предложили рассмотреть вопрос о переименовании одной из центральных улиц городов, поселков и сел, особенно улиц, ранее носивших имя Владимира Ленина, в улицу Манаса.
