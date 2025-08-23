В Нарыне планируют построить здание группы семейных врачей № 5

Нарынское областное управление капитального строительства объявило тендер на строительство здания группы семейных врачей № 5 в городе Нарыне.

Как сообщил портал госзакупок, на строительство планируют выделить около 35 миллионов сомов.

Сроки выполнения работ — по мере финансирования из республиканского бюджета.

Предложения поставщиков принимаются до 5 сентября.

Напомним, ранее министр здравоохранения Эркин Чечейбаев совершил рабочий визит в Нарынскую область, по итогам которого сообщалось, что в этом году планируется начать строительство родильного отделения областной объединенной больницы на 100 коек, новое здание областного центра семейной медицины и здание группы семейных врачей № 5.