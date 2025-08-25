Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 25 августа будет солнечно. Температура воздуха днем ожидается +34 градуса.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — «Городок строителей», 11, переулок Витебский, улицы Сеченова, Елебесова, Маяковского;

9.30-18.00 — микрорайон «Тунгуч», 36/2;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Долон-Бий, Биримдик, Кетмен-Тобо, Омуракунова, Уютку, Гагарина, Алыкулова, Чынар, Тулпар, Жаны-Жол), улица Боконбаева, 251, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Тогуз-Каганат, Ашар, Омур), «Энесай» (улицы Энесай-1 — Энесай-20, Култегин, Курманджан Датка), село Мраморное (улицы Мраморная, Новая, Ак-Чий, Юбилейная, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген);

9.00-14.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Набережная, Нурекская, Адырская, Бухарская, Криворожская, Калымский, Каунасский, Наманганская, Бельская Берликский, Набережная, Севанская (Новая), Андижанская, Бельская, переулок Берликский), отрезки улиц Саадаева, Боровской, Тоголока Молдо, проспект Чуй, 60-61;

9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Максат, Жеткинчек, Кенеш, Мыскал, Илим, Республиканская).

У кого намечается той

Эделбек Кулматов Родился 25 августа 1982 года. Заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР. Елизавета Печерских (Рогожникова) Родилась 25 августа 2004 года. Мастер спорта международного класса по плаванию. Участница Олимпийских игр в Париже.

Памятные даты

Запатентован процесс консервации продуктов в жестяных банках

Фото из интернета

Метод консервации пищевых продуктов, запатентованный 25 августа 1810 года, перевернул мир.

В 1800-м Наполеон Бонапарт обещал награду в 12 тысяч франков тому, кто придумает способ долгого сохранения пищи, в чем особенно нуждалась армия. Эту премию получил в январе 1810 года Никола Аппер, предложивший помещать еду в стеклянные бутыли, запечатывать их и нагревать до 100 градусов по Цельсию.

А семь месяцев спустя Питер Дюран запатентовал этот метод в Англии, честно сообщив, что узнал о нем от друга, живущего по ту сторону Ла-Манша. Вместо бутылей Дюран стал использовать запаянные жестяные банки. В них он консервировал молоко, мясо и супы, а впоследствии овощи и даже готовые блюда.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Самансур Болекбаев

Фото open.kg. Самансур Болекбаев

Родился 25 августа 1918 года в селе Кызыл-Дыйкан. Прозаик, переводчик, заслуженный работник культуры Киргизской ССР, участник Великой Отечественной войны.

В начале творческого пути выступил как переводчик детской литературы («Гаврош», «Пакет»). Благодаря переводам писателя стали достоянием кыргызского читателя «Отверженные», «Дон Кихот», «Похождения бравого солдата Швейка», «Репортаж с петлей на шее», а также произведения советских писателей.

Его перу принадлежит ряд оригинальных произведений в жанре сатиры. Автор нескольких сборников повестей и рассказов, интермедий, фельетонов, которые издавались и на русском языке. Наиболее крупным произведением на русском языке явился роман-трилогия «Жизнь на волоске», выпущенный в 1984-м.

Умер 6 апреля 1984 года.

Родился архитектор Геннадий Кутателадзе

Фото из интернета. Геннадий Кутателадзе

Родился 25 августа 1931 года в Маргелане Республики Узбекистан.

Заслуженный архитектор КР за время 30-летней профессиональной деятельности создал десятки проектов, которые по-прежнему украшают Бишкек. Среди них здания музея Михаила Фрунзе, бывшего Министерства автомобильного транспорта и Министерства строительства, института «Киргиздортранспроект».

К наиболее значимым работам можно отнести центральную площадь Ала-Тоо, застройку улицы Советской (ныне улица Абдрахманова).

Более 10 лет посвятил крупной комплексной работе — проекту детальной планировки центра Фрунзе. Возглавлял градостроительный совет города, работал главным архитектором столицы.

Умер 30 марта 2015-го.

Родился профессор Валерий Живоглядов

Фото cemz.krsu.edu.kg. Валерий Живоглядов

Родился 25 августа 1938 года в Кара-Балте Чуйской области. Академик НАН КР, профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники.

Внес большой вклад в информационную технологию и систему управления, теорию дуального управления и идентификации систем, многокритериальную оптимизацию и адаптацию систем, электронный менеджмент знаний, компьютерные системы управления технологическими процессами и производством.

Один из первых, кто в 1960-е годы начал в Советском Союзе теоретические исследования автоматических систем с накоплением информации и дуальными свойствами.

За заслуги перед народом и государством награжден орденом «Данакер», медалью «Данк», медалями СССР (1970, 1988).

Автор и соавтор 10 книг, 5 изобретений и свыше 290 журнальных статей и публикаций в трудах международных конференций и конгрессов. Руководил подготовкой 22 кандидатов наук и 3 докторов наук и большого числа инженеров, бакалавров и магистров.

До последних дней занимался наукой, работал в Кыргызско-Российском Славянском университете.

Родился врач Валерий Ким

Родился 25 августа 1943 года.

Окончил медицинский институт в 1967-м. Уже через два года работал заведующим отделением анестезиологии и реанимации во втором родильном доме во Фрунзе.

Был главврачом родильного дома № 1 и в течение 27 лет внедрял методики, способствующие сокращению материнской смертности в Кыргызстане.

За большие заслуги в организации медицинской помощи роженицам и значительный вклад в науку указом президента Валерию Киму присвоено почетное звание «Заслуженный врач Кыргызской Республики».

Умер 28 февраля 2012-го. 24 сентября 2012 года ему посмертно присвоено звание «Почетный гражданин Бишкека».

Умер художник Георгий Белкин

Фото из интернета. Георгий Белкин

Родился 12 ноября 1945 года в Семипалатинской области Казахской ССР. Народный художник Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры Киргизской ССР.

В Русский драматический театр имени Надежды Крупской принят в 1969-м артистом оркестра. В 1971 году, после окончания художественного училища, стал художником-постановщиком, а с 1973-го — главным художником.

За 35 лет своей работы создал художественное оформление более 100 спектаклей театра. Многие сценографические работы художника отмечены дипломами всесоюзных и республиканских фестивалей.

Работы Георгия Белкина можно увидеть в Музее изобразительных искусств Гапара Айтиева, в частных коллекциях Германии, Израиля, Италии, США, России, Франции, Казахстана.

В 2006 году переехал в Москву. Талант художника был востребован в Государственном академическом центральном театре кукол Сергея Образцова, где Георгий Иванович работал до последних дней своей жизни.

Умер 25 августа 2016-го.

Куда сходить