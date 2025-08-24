Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки

26-28 августа. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 4 сентября. Выставка «Следы времени»

В центре выставки произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 июля — 26 августа. Выставка, приуроченная к 90-летнему юбилею Теодора Герцена

В экспозиции представлены знаковые серии работ Теодора Герцена: линогравюры о жизни колхозной деревни, иллюстративная графика, портреты. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-31 августа. Выставка «Краски внутреннего мира»

Выставка представлена художниками Бахрамжаном и Наргизахон Темировыми.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 августа. Кинопремьеры

«Агатай» (комедия). Атай — веселый ловкач и беззаботный аферист, который живет одним днем. Однажды он устраивает шумную вечеринку на загородной даче, где пробует странную сигарету. Сделав пару затяжек, Атай отключается, а очнувшись, оказывается в XVIII веке. Атай попадает в цепочку событий, которые могут закончиться войной между родами.

«Кудай сактасын» (комедия). После дерзкого ограбления Жумабек и Рамазан решают обмануть своего босса и сбежать с деньгами. Уходя от погони, они прячутся в сельской мечети, где их принимают за долгожданных устазов. Притворяясь священнослужителями, герои пытаются сохранить украденное и остаться незамеченными. Однако, постепенно вникая в религию и помогая местным, они неожиданно находят смысл жизни, о котором даже не мечтали.

«Супруги Роуз» (драма). Образцовый брак и успешная карьера Айви и Тео — лишь внешняя оболочка. Когда карьера Тео рушится, а успех Айви, наоборот, стремительно растет, между ними вспыхивает ожесточенное соперничество, обнажающее глубокие обиды.

«Астрал. Свеча ведьмы» (ужасы). Ритуальная свеча студентки-парапсихолога запускает смертельную игру в двадцать вопросов. Пока воск тает, она пытается выжить, узнавая, что некоторые тайны должны оставаться нераскрытыми.

«Пойман с поличным» (триллер). Хэнк Томпсон — бывшая звезда школьной бейсбольной команды, который больше не может играть, но в остальном у него все вроде бы неплохо: любимая девушка, работа барменом в нью-йоркской забегаловке и его любимая команда неожиданно начинает путь к победе в чемпионате. Когда его сосед-панк Расс просит присмотреть за котом на пару дней, Хэнк внезапно оказывается втянут в сумасшедшую историю с участием разных банд гангстеров.

28-29 августа. Детская шоу-программа

Детей ждут развлекательные программы: в четверг с принцессой цирка, в пятницу — пена-пати.

Ресторан «Барашек», 20.00.