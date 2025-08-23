17:04
В Бишкеке началась реконструкция фонтанов в Театральном сквере

В Бишкеке началась реконструкция фонтанов в Театральном сквере. Они расположены у памятника Токтогулу Сатылганову.

Заказчиком ремонтных работ выступает управление капитального строительства мэрии города. Подрядчиком выбрано ОсОО «АзияСтрой Групп». Компания обещает завершить реконструкцию к концу октября 2025 года.

Отметим, что фонтан полностью демонтирован. Здесь будет полностью заменены все резервуары, насосная система, разбрызгиватели. Также заменят очистительные фильтры и трубы.

Памятник Токтогулу Сатылганову был установлен в 1974 году. Он создан к 100-летию народного акына, знатока устной поэзии, композитора и музыканта-виртуоза.
