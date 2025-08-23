Дополнительный набор школьников в 1-2-е классы откроется с 25 августа

С 25 августа откроют дополнительную квоту в 1-е и 2-е классы для детей, которые еще не записаны в школу. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.

По ее данным, решение приняли для предоставления еще одной возможности родителям/законным представителям записать детей в 1-2-е классы.

Дополнительный набор начнется в 09.00 25 августа через сервис «Электронная запись в школу» в одном из мобильных приложений — «Тундук», MegaPay, «МБанк» и «МойО!+Банк» — либо портал.

Родителям и законным представителям рекомендуют заранее удостовериться, что свидетельство о рождении их ребенка отражается в разделе «Цифровые документы» в приложении «Тундук».

Список школ, в которых откроют дополнительную квоту, можно скачать по ссылке.