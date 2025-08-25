11:39
Общество

Ректором Кыргызского экономического университета назначена Гульназ Супаева

Ректором Кыргызского экономического университета назначена Гульназ Супаева. Ее уже представили коллективу учебного заведения.

Ранее Министерство науки, высшего образования и инноваций провело конкурс на должность руководителя вуза.

Гульназ Супаева родилась 12 января 1978 года в селе Казарман Тогуз-Тороузского района Джалал-Абадской области.

В 1999 году окончила Кыргызский государственный педагогический университет имени Ишеналы Арабаева по специальности «Математика и информатика».

В 2011-м окончила Евразийский университет по специальности «Юриспруденция».

Имеет ученую степень доктора экономических наук, профессор.

Работала преподавателем математики и информатики в бишкекской школе-гимназии № 68. Затем в Кыргызском экономическом университете преподавателем, проректором по науке, инновациям и государственному языку.

Автор более 80 научных и учебно-методических трудов, включая монографии, учебники, учебные пособия и научные статьи.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/340771/
