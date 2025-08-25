Роман Султана Раева «Жанжаза» издан в США на английском языке

Роман кыргызского писателя Султана Раева «Жанжаза» вышел в Нью-Йорке на английском языке под названием Castigation. Книгу выпустило американское издательство Syracuse, перевод выполнила известная переводчица Шелли Фейрвезер-Вега.

Фото автора. Роман Султана Раева «Жанжаза» вышел на английском языке под названием Castigation.

Произведение Султана Раева вошло в список 20 лучших книг, которые издательство опубликует в 2025 году, получив высокую оценку американских литературоведов.

Профессор Чикагского университета Коган Арик отметил, что роман «стал открытием не только для литературы Центральной Азии, но и для мировой словесности». По его словам, через книгу читатели открывают для себя «новый мир».

Ранее роман «Жанжаза» был издан на нескольких языках. Американская публика впервые знакомится с кыргызским романом спустя 42 года после выхода произведения Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», опубликованного в США в 1983 году.

Издание романа Султана Раева в Нью-Йорке называют новым витком в развитии кыргызской литературы как части мировой культуры.