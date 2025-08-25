Кыргызстан не подпадает под действие программы о залоге для виз В1/В2 в США

В связи с появляющимися сообщениями о введении США залога в размере $5 тысяч, $10 тысяч или $15 тысяч при выдаче виз B1/B2 (туризм/бизнес) для граждан отдельных стран, посольство Кыргызской Республики в США сообщает следующее.

Программа направлена на снижение случаев превышения разрешенных сроков пребывания (overstay). Сумма залога определяется консульским офицером и возвращается полностью при условии своевременного выезда и соблюдения визового режима. Нарушение условий пребывания влечет конфискацию залога.

Визы с залогом действуют только для одного въезда в течение трех месяцев и предусматривают обязательное пересечение границы через определенные аэропорты. Кроме того, согласно данной программе, пограничные службы США могут ограничить срок пребывания до 30 дней.

На данный момент граждане Кыргызстана не подпадают под действие программы. Вместе с тем посольство обращает внимание на необходимость строгого соблюдения условий визового режима и сроков пребывания. Высокий уровень нарушений может стать основанием для включения граждан страны в программу в будущем.

Рекомендуется заранее готовить полный пакет документов, подтверждающих социально-экономические связи с Кыргызстаном, и неукоснительно соблюдать визовый режим.