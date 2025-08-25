11:39
Общество

Завидный жених Царикаев женился. Фото с обряда нике

Глава муниципальной инспекции мэрии Бишкека Мирлан Таалайбеков, более известный в социальных сетях по прозвищу Царикаев, женился. Об этом 24.kg сообщил сам Таалайбеков. 

Мирлан Таалайбеков поделился с редакцией фотографией с обряда нике в мечети. 

 

предоставлено Мирланом Таалайбековым
предоставлено Мирланом Таалайбековым

Ранее Таалайбеков работал в пресс-службе УПСМ Бишкека и показывал работу автоинспекторов. Выделился он тем, что, невзирая на должность и социальное положение нарушителей ПДД, штрафовал их и водворял машины на штрафстоянки.

В последнем интервью 24.kg Мирлан Таалайбеков, отвечая на вопросы журналиста о личной жизни, сказал, что совсем скоро все узнают о его семейном статусе.
