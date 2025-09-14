Пыль, лекарства и напитки с красителями. О провокаторах и лечении астмы

Ситуация с диагностикой бронхиальной астмы в Кыргызстане улучшилась. Однако многие все еще могут не знать о наличии недуга у себя. Чем чревата эта болезнь и как не пропустить важные признаки, 24.kg рассказал директор Национального центра кардиологии и терапии профессор Талант Сооронбаев.

— Что такое бронхиальная астма?

— Хроническое аллергическое воспаление дыхательных путей, что и отличает астму от других заболеваний. Большое значение для ее развития имеет генетическая предрасположенность (если один из родителей болеет).

Если у ребенка бывают частые простудные заболевания со свистами при дыхании, его обязательно надо показать врачам. Медики сразу должны исключить или подтвердить бронхиальную астму.

Болезнь чаще развивается в детстве, и, к сожалению, трудно диагностируется именно у детей до пяти лет.

Чем раньше начать лечение базисным препаратом, тем лучше будет контролироваться болезнь у ребенка, и по мере взросления возможен минимальный риск осложнений.

При астме бывают случаи, когда люди неправильно лечатся и умирают из-за осложнений. К счастью, это происходит не так часто, но тяжелые формы все еще встречаются.

Например, недавно к нам обратился пациент старше 40 лет, которому своевременно не поставили диагноз, соответственно, он не лечился, и у него развилось очень тяжелое состояние — легкие не могли достаточно насытить кровь кислородом, появилась острая дыхательная недостаточность и был высок риск смерти. Наши врачи его спасли. Но такой случай сигнализирует, что пациенты без установленного диагноза все еще есть и нужно быть начеку.

— Сколько больных астмой по республике?

— По официальной статистике, примерно 10 тысяч, но на самом деле минимум в два-три раза больше. В основном маленькие дети, которых могут лечить как от обычной простуды.

— По каким признакам можно заподозрить болезнь?

— У маленьких детей бронхиальная астма протекает под видом простудного заболевания. У них бывают приступы кашля в какие-то периоды времени, особенно ночью или под утро. Дыхание становится затрудненным, родители слышат свисты даже на расстоянии. Свист может появляться и исчезать в случае устранении контакта с аллергеном.

Астму можно заподозрить, если на фоне полного здоровья (бегал, играл) ребенок начал задыхаться и появляются свисты.

— Нужно ли проходить какие-то тесты?

— Обязательно. Исследование простое, называется спирометрия с бронхорасширяющим тестом. Этот тест во многих больницах и центрах семейной медицины делают. Семейные врачи в части диагностики астмы обучены практически все, выявляют и лечат на районном уровне. Лекарства доступны по программе госгарантий.

Кроме того, пациенты сами могут приобрести небольшой аппарат пикфлоуметр и в определенные часы (утром и вечером, иногда чаще) определять функцию, силу дыхания.

— Какие факторы провоцируют астматический приступ?

— В домашних условиях чаще всего это пыль, в которой живут маленькие клещи, чьи испражнения бывают аллергенными; домашние животные и птицы, перьевые подушки.

Аллергены бывают и вне дома — пыльца растений. Обычно это сезонная проблема больных астмой — с начала весны и до конца осени.

Третья серьезная группа причин — это лекарства, особенно антибиотики.

Доказано, что чрезмерное и неправильное употребление лекарств является причиной увеличения количества аллергических заболеваний, в том числе бронхиальной астмы.

Наиболее опасными лекарствами, вызывающими очень тяжелую форму астмы, являются аспирин и его аналоги. Аспириновая астма трудно поддается лечению, поэтому пациенты должны быть очень внимательны к лекарствам. Если у них когда-то была аллергия, им категорически нельзя принимать любые нестероидные противовоспалительные препараты.

Особо хочу обратить внимание на то, что серьезной причиной увеличения аллергии и бронхиальной астмы, особенно у детей, являются различные бутилированные сахаросодержащие напитки с красителями. Плюс употребление полуфабрикатов. Доказано: все не натуральное является причиной увеличения аллергии, а астма, напомню, — это аллергическое заболевание. Самый лучший напиток в этом плане, конечно, вода.

— Что делать при первых признаках ухудшения состояния?

— Если кашель усиливается и становится тяжело дышать, появляется заложенность в груди, дискомфорт, надо сразу брызнуть две дозы сальбутамола. Если эффект не появился и дышать по-прежнему тяжело, вызвать скорую помощь.

Важно знать: если больной вынужден пользоваться сальбутамолом, значит, болезнь свою он не контролирует, лечится неэффективно.

В этом случае надо обязательно обратиться к врачу и обсудить программу базисной терапии.

Самое главное — не заниматься самолечением. Обострение может привести к ухудшению состояния здоровья и спасти человека становится сложнее.

Кроме того, нужно понимать, что нельзя часто пользоваться сальбутамолом — он не лечит. Это как скорая помощь, временно дающая облегчение. В течение суток нельзя использовать более 10 доз препарата.

Многие не знают об этом и ежедневно используют это средство. Некоторые за месяц могут до десяти баллончиков израсходовать без использования базисных препаратов. Основными лекарствами являются гормональные препараты, назначающиеся виде аэрозолей — ингаляционные кортикостероиды, например беклометазон.

— Какие меры помогут снизить риск приступов?

— Пациент должен знать, на какие аллергены у него приступы, и избегать контакта с ними. Рекомендация для всех больных — сокращать количество пыли, проводить частые влажные уборки дома; в спальной комнате убрать все лишнее, где может накапливаться пыль. Подушки подобрать синтепоновые.

— Можно ли заниматься спортом при астме?

— Обязательно! Все больные астмой должны жить полноценной жизнью и заниматься спортом. Очень много таких пациентов среди чемпионов олимпийских игр, чемпионов мира в различных видах спорта. Астма не является ограничением, но обязательно должно присутствовать базисное лечение.

— Рекомендации по питанию есть?

— Особых ограничений нет, но больным с бронхиальной астмой и вообще любыми аллергическими заболеваниями нужно постараться исключить все ненатуральное — консервированные, копченые продукты — в них может быть много консервантов и красителей, которые как аллергены вызывают перекрестную реакцию и могут привести к обострению заболевания.

— Какими могут быть меры профилактики?

— Родители должны следить за здоровьем и питанием детей, не давать лишний раз напитки с красителями, сладости — они могут спровоцировать начало болезни. Заниматься спортом желательно с детства, закаляться.

Если уже диагностировали астму, надо вести контроль, исключить контакты с аллергенами и соблюдать базисное лечение.

— Можно ли полностью вылечить астму?

— Это хроническая болезнь, она не проходит, но контролируется. Человек, страдающий ей, может и должен жить как здоровый, то есть держать недуг под полным контролем. При астме нет понятия курсового лечения. Оно пожизненное.