Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 15 сентября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +26 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», 1;

9.30-17.30 — «Городок строителей», 1-16;

9.30-18.00 — отрезки улицы Матросова, переулок Елецкий;

9.00-17.00 — микрорайон «Джал-29», 38, жилмассив «Чон-Арык» (улицы Береговая, Кожобергенова, 50 лет Победы, Ульяновская, Ямбурская, Дачная, Чодронова), отрезки улиц Табышалиева, Московской, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Бугу-Эне, Бар-Булак, Гул-Ордо), улица Урицкого, 38, села Маевка (улицы Молодая Гвардия, Восточная, Арычная), Достук (улицы 4-5-я линия), жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Наристе, Анарбекова, Анар, Нооруз, Ак-Уул, Жибек);

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-15 — Чуй-62, Профессора Зимы), отрезки улиц Боровской, Саадаева, Тоголока Молдо.

У кого намечается той

Кубанычбек Омуралиев

Родился 15 сентября 1960 года. Генеральный секретарь Организации тюркских государств.

Бактыбек Чойбеков

Родился 15 сентября 1977 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Улан Майлибашев

Родился 15 сентября 1980 года. Мэр Канта.

Мирбек Дуйшеев

Родился 15 сентября 1980 года. Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Памятные даты

Международный день демократии

Международный день демократии установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007-м и отмечается ежегодно 15 сентября. Эта дата приурочена к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий.

ООН предложила государствам, а также региональным, межправительственным и неправительственным организациям принять новый праздник как повод обратить внимание на состояние демократии в мире. Ведь демократия — это не только цель, но и процесс, и только при полном участии и поддержке международного сообщества, государственных органов власти, общества и отдельных граждан идеалы демократии можно осуществить для каждого человека в каждом уголке мира.

День рождения экологической организации «Гринпис»

Фото Гринпис/Арно Витте. Корабль организации прибывает в Телук Патани, чтобы выразить свой протест против проекта, работающего на угле

15 сентября 1971 года — день первой организованной акции экологов против ядерных испытаний — считается днем создания (начала деятельности) международной экологической организации «Гринпис».

За время своего существования она выросла из группы энтузиастов в мощную международную экологическую организацию, которая активно действует по всему миру. Работа экологов включает в себя следующие направления: кампании по биоразнообразию, защите атмосферы, токсическим веществам и антиядерную кампанию.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Гапар Айтиев

Фото из интернета. Гапар Айтиев

Родился 15 (28) сентября 1912 года в селе Первый Тулейкен (ныне Кара-Суйского района Ошской области). Живописец. Член-корреспондент Академии художеств СССР, народный художник СССР, лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула.

С 1934-го — член Союза художников СССР.

Один из первых профессиональных художников кыргызского народа. В историю кыргызского изобразительного искусства вошел как мастер пейзажа, автор сюжетно-тематических картин и портретов, ряда произведений монументальной и станковой скульптуры. Но основным направлением творчества стал пейзаж, в котором Гапар Айтиев достиг полного синтеза своих эстетических воззрений и их художественных воплощений.

Умер 16 декабря 1984 года.

Именем художника назван крупнейший в стране Музей изобразительного искусства.

Родился журналист Азамат Алтай (Кудайберген Кожомбердиев)

Фото rus.azattyk.org. Азамат Алтай

Родился 15 сентября 1920 года в селе Корумду (ныне Боконбаево) Иссык-Кульской области КР. Журналист, публицист и общественный деятель.

С 1953-го в Мюнхене начал работать в редакции «Радио Свобода», вел ее программы на кыргызском языке. Основатель радио «Азаттык».

Умер 23 мая 2006 года в Нью-Йорке.

Родился артист балета Нурдин Тугелов

Фото open.kg. Тугелов Нурдин

Родился 15 сентября 1920-го. Советский артист балета, балетмейстер и педагог, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, народный артист Киргизской ССР.

В 1941-1942 годах и с 1945-го — солист балетной труппы Киргизского театра оперы и балета, с 1950 года — балетмейстер, а в 1958-1964 годах — главный балетмейстер этого театра.

Исполнитель главных ролей — Франца («Коппелия»), Фрондосо («Лауренсия»), Зигфрида («Лебединое озеро»), Вацлава и Нурали («Бахчисарайский фонтан»), Кадыра («Анар») и других.

Поставил балеты «Анар», «Чолпон», «Доктор Айболит», «Куйручук», а также танцы в оперных спектаклях «Князь Игорь», «Проданная невеста» и других.

С 1946-го преподавал во Фрунзенском хореографическом училище.

Основал в 1966 году Государственный ансамбль танца «Ак марал», единственный профессиональный танцевальный коллектив в Кыргызской Республике.

Умер 10 июня 1980-го.

Родился писатель Александр Иванов

Родился 15 сентября 1938 года в Чимкенте. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Работал в республиканских газетах, на телевидении, в ЦК Компартии Киргизии. Главный редактор журнала «Литературный Кыргызстан».

Первая книга прозы «Памирские были» выпущена им в 1969-м. Издано 20 книг, в том числе «Эдельвейсы остаются внизу», «Флаг над перевалом», «Не жди, когда уснут боги», «Маленькое чудо под ногами», «Снег в сентябре», «Верхом на облаке» и другие.

Умерла актриса Сабира Кумушалиева

В 2007 году в возрасте 90 лет скончалась артистка кино и театра Сабира Кумушалиева.

Родилась 19 марта 1917-го в селе Токольдош. Одна из зачинательниц профессионального театрального искусства Кыргызстана.

За 68 лет на сцене одного театра и за 45 лет на экране она создала более 100 ярких, колоритных образов. Снялась более чем в 20 картинах.

