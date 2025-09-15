Салават Садыракунов назначен замглавы Государственной страховой компании

Салават Садыракунов назначен заместителем председателя правления ОАО «Государственная страховая организация». Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Фото из архива. Салават Садыракунов назначен заместителем председателя правления ОАО «Государственная страховая организация»

Отмечается, что полномочия замглавы компании и члена правления Бекмурзы Омуралиева прекращены. Он подал заявление по собственному желанию. На его место назначен Салават Садыракунов.

Решение принято уполномоченным органом акционера — Министерством финансов, представляющим интересы кабмина.

Ранее Салават Садыракунов работал генеральным директором ОАО «Электрические станции».