В Оше пройдет выставка художников Мамыралы Эшбаева и Умида Тешабаева

В Ошском областном музее изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова открывается выставка «Устат-шакирт», где будут представлены работы художников Мамыралы Эшбаева и Умида Тешабаева. Об этом сообщили в музее.

Отмечается, что выставка станет диалогом двух художников, которые являются мастером и учеником.

Мамыралы Эшбаев — профессор, заслуженный деятель культуры Кыргызстана и живописец. Одним из его учеников является заведующий кафедрой рисования, черчения и труда ОшГУ, член Союза художников КР Умид Тешабаев.

Умид Тешабаев — разноплановый художник. Он проявил себя как живописец-пейзажист и портретист, дизайнер интерьеров, автор психологических портретов своих современников, говорится в сообщении.

«Особое место в его творчестве занимают пейзажи — как городские, так и сельские, наполненные атмосферой родного края. Особенно трепетно он изображает виды Уч-Кургона — места своего рождения, отражая в картинах не только природу, но и душу земли, на которой вырос», — рассказали в музее.