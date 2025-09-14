Президент России внес изменения в указ о программе переселения соотечественников. Согласно документу, гражданам четырех стран не нужно подтверждать владение русским языком. Обновленные правила также касаются казахстанцев.

Владимир Путин освободил от подтверждения владения русским языком людей с гражданством Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины, а также расширил список потенциальных репатриантов в рамках программы по переселению в Россию.

Теперь соотечественникам, которые состоят в гражданстве указанных стран, не нужно подтверждать владение русским языком. Аналогичные послабления сделаны для репатриантов, желающих участвовать в данной программе в общем порядке.