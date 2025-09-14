10:07
Казахстанцам не нужно сдавать тест на русский язык — Владимир Путин обновил указ

Президент России внес изменения в указ о программе переселения соотечественников. Согласно документу, гражданам четырех стран не нужно подтверждать владение русским языком. Обновленные правила также касаются казахстанцев.

Владимир Путин освободил от подтверждения владения русским языком людей с гражданством Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины, а также расширил список потенциальных репатриантов в рамках программы по переселению в Россию.

Теперь соотечественникам, которые состоят в гражданстве указанных стран, не нужно подтверждать владение русским языком. Аналогичные послабления сделаны для репатриантов, желающих участвовать в данной программе в общем порядке.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/343455/
просмотров: 3056
15 сентября, понедельник
10:00
Как выиграть выборы. Советы тем, кто хочет стать депутатом Как выиграть выборы. Советы тем, кто хочет стать депута...
09:44
В Кыргызстан прибыл принц Рахим Ага Хан V: будет вручать архитектурную премию
09:44
В Турции оппозиция снова вышла на массовые акции протеста
09:35
Пьяный водитель заявил, что «должен был стать лучшим оперативником 2025 года»
09:33
Рубль начал дорожать, тенге и юань подешевели. Курс валют на 15 сентября