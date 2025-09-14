Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха

МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение.

По данным Гидрометеорологической службы, в период с 16 по 18 сентября ожидается резкое изменение погоды: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные.

Отмечается также понижение температуры воздуха.

16 сентября днем и 17-18 сентября в Чуйской долине ночью до 6...11 градусов, днем до 17...22 градусов, в Таласской долине ночью до 2...7 градусов, днем до 15...20 градусов, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ночью до 9...14 градусов, днем до 20...25 градусов, в Иссык-Кульской котловине ночью до 4...9 градусов, днем до 15...20 градусов, в зоне земледелия Нарынской области ночью до 2...7 градусов, днем до 16...21 градусов, в горных районах ночью до 0...5 градусов, днем до 9...14 градусов, в высокогорной зоне ночью до −2...-7 градусов мороза, днем до 1...6 градусов тепла.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 15-20 метров в секунду.

Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах, добавили в ведомстве.