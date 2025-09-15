Армения решила убрать изображение горы Арарат с пограничных штампов

Армения уберет изображение горы Арарат с пограничных штампов с 1 ноября 2025 года. Решение уже принято, написал в своих соцсетях соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян.

Фото из соцсетей Месропа Аракеляна

На визовых штампах останутся только слово «Армения» и детали пункта пропуска, где происходит пересечение границы.

Напомним, гора Арарат находится на территории Турции, но считается историческим символом Армении.

Раньше изображение горы располагалось в центральной верхней части штампа. Теперь же там будут слово «Армения» на армянском и английском языках, наименование пункта пересечения границы, дата ее пересечения и отличительные знаки типа пункта пропуска (воздушный, железнодорожный или автомобильный).

У Армении с Турцией сохраняются напряженные отношения. У стран были разногласия по поводу конфликта в Нагорном Карабахе, а также остается нерешенной проблема признания геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Между двумя государствами нет дипломатических отношений, границы закрыты с 1993-го.