Выселение семьи Атамбаевых. Сын бывшего президента написал заявление в органы

Сын бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева Кадырбек Атамбаев направил в МВД, ГКНБ и Генеральную прокуратуру заявление о «незаконном выселении, превышении должностных полномочий и незаконном проникновении в жилище». Он добивается возбуждения уголовного дела и хочет вернуть семье, по его словам, единственное жилье. Об этом Кадырбек Атамбаев написал в своих соцсетях.

Фото из соцсетей Кадырбека Атамбаева

По его словам, 13 сентября к дому в Кой-Таше прибыло около ста человек, часть из них была в форме силовых структур, другая — без опознавательных знаков. Он отметил, что семью «принудительно выселили без судебного решения и исполнительных документов», а вещи вынесли на улицу, причинив ущерб. И добавил, законные процедуры выселения, такие, как судебное решение, возбуждение исполнительного производства, срок для добровольного исполнения и актирование действий, прибывшие не соблюдали.

Заявитель просит правоохранительные органы провести доследственную проверку и возбудить уголовное дело, а также дать правовую оценку действиям причастных лиц. Кадырбек Атамбаев также попросил вернуть семье жилье.

Напомним, что участок в селе Кой-Таш, где находится дом бывшего президента, возвращен государству. Согласно решению суда, прилегающая территория также передана государству.

Ранее директор Госагентства по управлению госимуществом Тимур Малбашев проинформировал, что здесь намерены построить современный дом престарелых и новый детский сад на 500 мест.