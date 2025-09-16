12:50
Общество

Запрет телефонов в школах. Кыргызстан поделился опытом со странами ЦА

В эфире «Биринчи радио» уполномоченный по правам ребенка КР Асель Чынбаева рассказала о первом международном форуме детских омбудсменов стран Центральной Азии, прошедшем в Ташкенте.

По ее словам, участники мероприятия обсудили многие вопросы, в том числе на неформальном уровне.

«Мы озвучили одну из принятых в Кыргызстане мер, чтобы упорядочить образовательный процесс в школах — о правилах пользования мобильными телефонами. Это попытка сделать так, чтобы гаджеты не мешали ученикам получать знания и учителям вести уроки. У нас попросили этот закон, мы с удовольствием поделились. Мы также сошлись на том, что нужна информационная гигиена. Нужно разъяснять, информировать родителей о важности информационной гигиены, как ее проводить, о чем говорить детям», — сказала Асель Чынбаева.

Драки, буллинг, нежелание учиться. Психолог о проблемах школьников

Она с сожалением отметила, что достучаться до взрослых порой бывает очень сложно.

«Мы с вами видим, как родители полностью «зависают» в Сети. В тот самый момент, когда нужно с детьми общаться, вести дискуссии, наши родители в основном выпадают из процесса, и ребенок предоставлен сам себе. Мы знаем, что родители транслируют, то ребенок автоматически и подхватывает. А если в семье к тому же нет никаких правил и традиций, то ребенок делает все, что хочет», — добавила Асель Чынбаева.

Напомним, согласно Закону «О регулировании пользования мобильными устройствами в общеобразовательных организациях», школа разрабатывает политику пользования мобильными устройствами в ходе образовательного процесса.

Должны быть определены специальные зоны, где должны храниться выключенные мобильные устройства, чтобы учащиеся не отвлекались от образовательного процесса и не отвлекали друг друга. Отдельные статьи документа посвящены противодействию кибербуллингу и недопустимому контенту.
