Омбудсмен: Больше всего граждане жалуются на судебные органы

Депутаты на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша заслушали доклад омбудсмена «О состоянии прав и свобод человека и гражданина в 2024 году».

Как сообщила омбудсмен Джамиля Джаманбаева, в 2024 году в поступило 9 тысяч 283 обращения, 58,9 процента жалоб были разрешены в пользу заявителей, по 16 процентам нарушения не подтвердились, а в 12 процентах случаев нарушения подтвердились, но восстановить права заявителей не удалось в связи с истечением сроков обращения в суд или обжалования.

Омбудсмен отметила, что по сравнению с предыдущим годом доля восстановленных нарушенных прав увеличилась в три раза.

На что жаловались кыргызстанцы, обратившиеся в институт омбудсмена:

44 процента — на судебные органы;

20,1 процента — на правоохранительные органы;

5,9 процента — на органы местного самоуправления;

4,9 процента — на органы Министерства труда, социального обеспечения и миграции;

3,7 процента — на органы Министерства цифрового развития и инновационных технологий;

3,2 процента — на учреждения здравоохранения;

18,2 процента — на другие органы власти.

«Акыйкатчи после получения жалоб направляет акты реагирования государственным органам, муниципальным органам, организациям, должностным лицам, в решениях или действиях которых выявлены нарушения прав и свобод человека. В 2024 году было направлено 140 актов реагирования, из них 130 выполнены, 10 не выполнены: Верховный суд и судебные органы — 4, МВД — 1, органы прокуратуры — 2, Минздрав — 1, МЧС — 1, мэрия Оша — 1», — сообщила омбудсмен.

По ее словам, количество актов реагирования увеличилось в три раза по сравнению с 2023 годом.

Как сообщила акыйкатчи, после доклада за 2023 год Жогорку Кенеш своим постановлением дал 65 рекомендаций, которые были переданы государственным органам для исполнения. Из них выполнены 42 рекомендации, еще 2 находятся в процессе выполнения, 15 — не выполнены, а по оставшимся 6 государственные органы не предоставили информацию о выполнении.

По словам Джамили Джаманбаевой, впервые с момента создания института выполнение рекомендаций акыйкатчи достигло 68 процентов.