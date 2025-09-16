В комплексе «Ата-Бейит» почтили память героев: 3 года со дня трагедии на границе

В Национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» состоялся митинг-реквием, посвященный третьей годовщине трагических событий на кыргызско-таджикской границе в сентябре 2022 года.

В церемонии приняли участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, глава Пограничной службы ГКНБ генерал-майор Асанбек Алимбаев, а также руководители силовых структур, ветераны и личный состав Пограничной службы.

Митинг начался с возложения венков к местам вечного покоя павших воинов. В их честь была прочитана молитва, после чего присутствующие почтили память героев минутой молчания.

Подвиг военнослужащих, отдавших жизнь за безопасность и территориальную целостность страны, навсегда вписан в историю Кыргызстана. Напомним, в мае этого года состоялось открытие памятника погибшим при защите государственной границы. На гранитных плитах нового монумента высечены имена 59 воинов, из которых 50 — пограничники.

Четверо из них были похоронены на территории «Ата-Бейита» в знак увековечивания памяти героев.

Мемориальные мероприятия в этот день также прошли во всех областных управлениях Пограничной службы Кыргызской Республики.