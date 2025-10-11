12:23
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Общество

«Клоун-убийца», детективы и комедии. Что смотреть на следующей неделе

Фото из интернета. Главный герой детективного сериала «Ватсон»

На следующей неделе (13 — 19 октября) экранизация очередной истории об американском серийном убийце. Есть несколько премьер, но в основном продолжения криминальных и комедийных сериалов. Причем некоторые из них — это части одной большой франшизы, как, например, «Морская полиция».

1
«Переодетый дьявол: Джон Уэйн Гейси», исторический триллер, премьера (15 октября)

Подрядчик из Чикаго Джон Уэйн Гейси ведет двойную жизнь, зверски убивая людей. Между тем детективы собирают улики, которые приводят их к шокирующему открытию. Фильм снят на реальных событиях жизни американского серийного убийцы и насильника. В 1970-х годах он похитил, изнасиловал и убил 33 молодых парня. Пресса окрестила его «клоуном-убийцей». Многие считают, что Гейси стал прототипом клоуна Пеннивайза из романа Стивена Кинга «Оно».

2
«Шериф округа», криминал, премьера (17 октября)

Микки Фокс расследует преступную деятельность и патрулирует улицы небольшого городка Эджуотер, одновременно сражаясь со своим бывшим отцом-заключенным и расследуя загадочный инцидент с участием ее своенравной дочери.

3
«Ватсон», детектив, второй сезон (13 октября)

Это история о знаменитом друге легендарного сыщика. Спустя год после гибели друга и партнера Шерлока Холмса от рук Мориарти доктор Джон Ватсон возвращается в медицину в качестве главврача клиники, которая специализируется на лечении плохо изученных заболеваний. Но прежняя жизнь Ватсона не закончилась — Мориарти и Ватсон еще напишут собственную главу. В этой истории внимание переключается с раскрытия преступлений на поиски разгадки тайны о болезни, способной разрушить человеческую жизнь.

4
«Морская полиция: Начало», боевик, второй сезон (14 октября)

Молодой Лерой Джетро Гиббс начинает карьеру в качестве новоиспеченного специального агента в новом отделении Морской полиции в Кэмп-Пендлтоне, где он завоевывает свое место в суровой, разношерстной команде под руководством легенды Морской полиции Майка Фрэнкса.

5
«Кибердеревня», комедия, второй сезон (18 октября)

События разворачиваются в XXII веке. Теперь люди живут на десятках различных планет от Цереры и Плутона до Марса и Земли. В 2100 году они легко перемещаются по космическим просторам. В любом доме обитает робот от фирмы «Ижевск Дайнемикс». В центре событий оказывается фермер Николай, который живет с родными в кибердеревне на Марсе. Его жизнь рушится после того, как он сталкивается с главой большой корпорации Барагозиным и вступает с ним в противостояние. Действие второго сезона разворачивается спустя год после событий первой части. Николай оказывается в космической тюрьме, а Барагозин, запертый в теле робота, сталкивается с собственными трудностями. Их новым противником становится Галя — голографическая жена Павла, заместителя Барагозина.

6
«Первый брак Джорджи и Мэнди», комедия, второй сезон (16 октября)

Молодые супруги Джорджи и Мэнди пытаются привыкнуть к взрослой жизни и родительству, а также борются за свои отношения.

7
«Женщина при деньгах», комедия, три сезона (15 октября)

В центре событий оказывается женщина по имени Молли Новак. Она была замужем около двадцати лет, после чего ее муж решил развестись. Ей удалось отсудить у бывшего супруга приличную сумму денег. Теперь главной героине нужно придумать, как распорядиться приобретенными $87 миллиардами. Она собирается использовать эти средства с пользой. Молли включается в деятельность фонда благотворительной помощи. Богатая женщина с головой погружается в пугающую реальность.

8
«Призраки», комедия, шестой сезон (16 октября)

Американский сериал «Призраки» является ремейком одноименного проекта, вышедшего в Великобритании в 2019 году. В центре событий — молодая семейная пара, которой в качестве наследства достается семейный особняк в пригороде Нью-Йорка. Джей и его жена Саманта принимают решение не избавляться от дома, а отреставрировать его и задействовать в качестве семейного отеля. Но как только они приступают к реализации замысла, в доме начинают происходить необъяснимые вещи...

9
Splinter Cell: Deathwatch, мультфильм, премьера (15 октября)

Анимационный сериал, основанный на серии видеоигр, в которых главным героем является Сэм Фишер, агент спецназа, работающий на правительственное агентство США «Четвертый эшелон».

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (6 — 12 октября), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/346286/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Маньяк из Висконсина, драмы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Японские игры разума, мистика и вестерн. Что смотреть на следующей неделе
«Переходный возраст» и «Больница Питт». Названы лауреаты премии «Эмми-2025»
Сильвестр Сталлоне, детективы и драмы. Что смотреть на следующей неделе
Семейный триллер, заговоры и драмы. Что смотреть на следующей неделе
Леди Гага появится во втором сезоне сериала «Уэнсдэй»
«Ходячие мертвецы», триллеры и комедии. Что смотреть на следующей неделе
«Загрузка» продолжается, триллеры и комедия. Что смотреть на следующей неделе
Супергерои снова в деле, триллер и комедии. Что смотреть на следующей неделе
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
В&nbsp;Бишкеке установлена цена на&nbsp;уголь. Адреса точек продажи В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Скончался бывший глава &laquo;Кыргызиндустрии&raquo; Жарасул Абдураимов Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
Год не&nbsp;прошел, а&nbsp;дорога поплыла. В&nbsp;БГК критикуют работу &laquo;Бишкекасфальтсервиса&raquo; Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу «Бишкекасфальтсервиса»
Бизнес
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
11 октября, суббота
12:17
Венгерско-Кыргызский форум пищевой промышленности пройдет в Бишкеке Венгерско-Кыргызский форум пищевой промышленности пройд...
12:00
«Клоун-убийца», детективы и комедии. Что смотреть на следующей неделе
11:48
Садыр Жапаров: Судьба кандидата в руках народа, а не агитаторов
11:40
В Налоговой службе прошла встреча с импортерами
11:40
Мелания Трамп рассказала, что Путин ответил на ее письмо о детях в Украине