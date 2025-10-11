Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 11 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +23 градуса.
Отключение света, газа, воды
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Джалиля, Западной, Ялтинской, Курманджан Датки;
- 9.00-17.00 — село Верхний Орок (улица Садырбаева), жилмассив «Тынчтык»;
- 9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Солнечный, улицы Трудовая, Курманалиева, Дружбы, Мира).
У кого намечается той
Назгуль Усенова
Родилась 11 октября 1980 года. Заместитель министра энергетики КР
Памятные даты
Международный день девочек
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года в знак признания прав девочек.
Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение прав и возможностей девочек и осуществление их прав.
Сегодня в мире проживает миллиард молодых людей, включая 600 миллионов девочек-подростков. Ежедневно в любом уголке мира они сталкиваются с дискриминацией и притеснениями.
Люди, которые меняли мир
Умерла оперная певица Сайра Кийизбаева
В 1988 году в возрасте 70 лет во Фрунзе скончалась кыргызская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), педагог Сайра Кийизбаева.
Родилась 24 октября (7 ноября) 1917 года в селе Токольдош.
Работала на сцене до 1972-го. Исполняла ведущие партии в национальных операх. Она первая кыргызская певица, выступавшая в партиях классического репертуара. Исполняла их на кыргызском и русском языках. Репертуар включал арии из опер, несколько сотен романсов и песен.
В 1959 году дебютировала в качестве режиссера в опере Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».
Депутат Верховного Совета Киргизской ССР пяти созывов.
Умер поэт-импровизатор Эстебес Турсуналиев
В 2005 году в возрасте 74 лет в Бишкеке скончался акын, поэт-импровизатор, певец, музыкант-инструменталист Эстебес Турсуналиев.
Родился 5 мая 1931-го в селе Каинды.
С 1947 года — артист Киргизской государственной филармонии. В 1976-м создал фольклорную группу «Эл шайырлары» («Народные импровизаторы»). Народный артист СССР (1988). Снимался в кино.
Автор литературных сочинений. Печатался с 1950 года.