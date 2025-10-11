Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 11 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +23 градуса.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — отрезки улиц Джалиля, Западной, Ялтинской, Курманджан Датки;

9.00-17.00 — село Верхний Орок (улица Садырбаева), жилмассив «Тынчтык»;

9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Солнечный, улицы Трудовая, Курманалиева, Дружбы, Мира).

У кого намечается той

Назгуль Усенова

Родилась 11 октября 1980 года. Заместитель министра энергетики КР

Памятные даты

Международный день девочек

Фото 24.kg. Халида Шимова, серия работ «Дети»

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года в знак признания прав девочек.

Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение прав и возможностей девочек и осуществление их прав.

Сегодня в мире проживает миллиард молодых людей, включая 600 миллионов девочек-подростков. Ежедневно в любом уголке мира они сталкиваются с дискриминацией и притеснениями.

Люди, которые меняли мир

Умерла оперная певица Сайра Кийизбаева

Фото из интернета. Сайра Киизбаева

В 1988 году в возрасте 70 лет во Фрунзе скончалась кыргызская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), педагог Сайра Кийизбаева.

Родилась 24 октября (7 ноября) 1917 года в селе Токольдош.

Работала на сцене до 1972-го. Исполняла ведущие партии в национальных операх. Она первая кыргызская певица, выступавшая в партиях классического репертуара. Исполняла их на кыргызском и русском языках. Репертуар включал арии из опер, несколько сотен романсов и песен.

В 1959 году дебютировала в качестве режиссера в опере Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».

Депутат Верховного Совета Киргизской ССР пяти созывов.

Умер поэт-импровизатор Эстебес Турсуналиев

В 2005 году в возрасте 74 лет в Бишкеке скончался акын, поэт-импровизатор, певец, музыкант-инструменталист Эстебес Турсуналиев.

Родился 5 мая 1931-го в селе Каинды.

С 1947 года — артист Киргизской государственной филармонии. В 1976-м создал фольклорную группу «Эл шайырлары» («Народные импровизаторы»). Народный артист СССР (1988). Снимался в кино.

Автор литературных сочинений. Печатался с 1950 года.

Куда сходить