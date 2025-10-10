Ущерб из-за потери зрения в мире составляет $411 миллиардов

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодный мировой ущерб от снижения производительности труда из-за потери зрения составляет $411 миллиардов. Это в 16 раз превышает объем финансирования, которого не хватает для оказания офтальмологической помощи всем нуждающимся.

Как сообщила Служба новостей ООН, не менее 2,2 миллиарда человек во всем мире страдают нарушениями ближнего или дальнего зрения, и как минимум у миллиарда таких людей проблемы можно было предотвратить или смягчить.

Основными причинами нарушений зрения и слепоты во всем мире остаются аномалии рефракции и катаракта.

Нарушения зрения оказывают глубокое воздействие на жизнь человека — от детского развития до трудоспособного возраста и старости. Дети с нарушениями зрения сталкиваются с трудностями в учебе, взрослые — с ограничениями при трудоустройстве и повышенным риском депрессии, а пожилые люди — с социальной изоляцией и угрозами травм.

В ВОЗ отмечают, что практически каждый человек в течение жизни сталкивается с заболеванием глаз и нуждается в своевременной офтальмологической помощи. Среди распространенных проблем — диабетическая ретинопатия, глаукома и возрастная макулярная дегенерация, а также пресбиопия — возрастное ухудшение ближнего зрения, от которого страдают более 826 миллионов человек.

Во многих странах с низким и средним уровнем дохода доля людей с нарушениями зрения значительно выше, чем в странах с высоким уровнем дохода. Это связано с ограниченным доступом к медицинской помощи и недостаточной осведомленностью о профилактике заболеваний глаз.

ВОЗ подчеркивает, что самыми экономически эффективными мерами являются коррекция аномалий рефракции с помощью очков и хирургическое лечение катаракты.

«Многие случаи потери зрения можно предотвратить с помощью профилактических, лечебных и реабилитационных мер, включая своевременное выявление диабетической ретинопатии, глаукомы и других заболеваний. Реабилитационные программы помогают людям с необратимой утратой зрения адаптироваться и сохранять качество жизни», — говорится в сообщении.

ВОЗ призывает страны мира укреплять национальные системы здравоохранения, повышать доступность офтальмологических услуг и информировать население о важности регулярных проверок зрения.