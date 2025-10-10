12:23
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Общество

Ущерб из-за потери зрения в мире составляет $411 миллиардов

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодный мировой ущерб от снижения производительности труда из-за потери зрения составляет $411 миллиардов. Это в 16 раз превышает объем финансирования, которого не хватает для оказания офтальмологической помощи всем нуждающимся.

Как сообщила Служба новостей ООН, не менее 2,2 миллиарда человек во всем мире страдают нарушениями ближнего или дальнего зрения, и как минимум у миллиарда таких людей проблемы можно было предотвратить или смягчить.

Основными причинами нарушений зрения и слепоты во всем мире остаются аномалии рефракции и катаракта.

Нарушения зрения оказывают глубокое воздействие на жизнь человека — от детского развития до трудоспособного возраста и старости. Дети с нарушениями зрения сталкиваются с трудностями в учебе, взрослые — с ограничениями при трудоустройстве и повышенным риском депрессии, а пожилые люди — с социальной изоляцией и угрозами травм.

В ВОЗ отмечают, что практически каждый человек в течение жизни сталкивается с заболеванием глаз и нуждается в своевременной офтальмологической помощи. Среди распространенных проблем — диабетическая ретинопатия, глаукома и возрастная макулярная дегенерация, а также пресбиопия — возрастное ухудшение ближнего зрения, от которого страдают более 826 миллионов человек.

Во многих странах с низким и средним уровнем дохода доля людей с нарушениями зрения значительно выше, чем в странах с высоким уровнем дохода. Это связано с ограниченным доступом к медицинской помощи и недостаточной осведомленностью о профилактике заболеваний глаз.

Читайте по теме
Без операции не обойтись. Офтальмолог о симптомах и причинах катаракты

ВОЗ подчеркивает, что самыми экономически эффективными мерами являются коррекция аномалий рефракции с помощью очков и хирургическое лечение катаракты.

«Многие случаи потери зрения можно предотвратить с помощью профилактических, лечебных и реабилитационных мер, включая своевременное выявление диабетической ретинопатии, глаукомы и других заболеваний. Реабилитационные программы помогают людям с необратимой утратой зрения адаптироваться и сохранять качество жизни», — говорится в сообщении.

ВОЗ призывает страны мира укреплять национальные системы здравоохранения, повышать доступность офтальмологических услуг и информировать население о важности регулярных проверок зрения.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/346681/
просмотров: 1037
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке в некоторых классах треть школьников уже носит очки — офтальмолог
Европа стала лидером по числу взрослых курильщиков в мире
Моргайте чаще! Чем опасен синдром сухого глаза
ВОЗ оценивает глобальный риск распространения холеры как очень высокий
В обновленный перечень лекарств ВОЗ вошли препараты для лечения рака и диабета
К 2050 году половина населения мира будет носить очки — офтальмолог
Не давать смартфоны детям до пяти лет советует офтальмолог
Тепловой стресс на рабочем месте стал глобальной общественной проблемой
О вреде телесных наказаний здоровью детей рассказали в ВОЗ
Нет насилию во время родов — руководство ВОЗ по уважительному уходу за матерями
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
В&nbsp;Бишкеке установлена цена на&nbsp;уголь. Адреса точек продажи В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Скончался бывший глава &laquo;Кыргызиндустрии&raquo; Жарасул Абдураимов Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
Год не&nbsp;прошел, а&nbsp;дорога поплыла. В&nbsp;БГК критикуют работу &laquo;Бишкекасфальтсервиса&raquo; Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу «Бишкекасфальтсервиса»
Бизнес
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
11 октября, суббота
12:17
Венгерско-Кыргызский форум пищевой промышленности пройдет в Бишкеке Венгерско-Кыргызский форум пищевой промышленности пройд...
12:00
«Клоун-убийца», детективы и комедии. Что смотреть на следующей неделе
11:48
Садыр Жапаров: Судьба кандидата в руках народа, а не агитаторов
11:40
В Налоговой службе прошла встреча с импортерами
11:40
Мелания Трамп рассказала, что Путин ответил на ее письмо о детях в Украине