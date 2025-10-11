12:23
Общество

Две новые медицинские онлайн-услуги стали доступны в приложении «Тундук»

Две новые медицинские онлайн-услуги стали доступны в приложении «Тундук» — прикрепление к поликлинике и вызов врача на дом. Об этом сообщает Министерство цифрового развития и инновационных технологий.

По его данным, цель нововведений — упростить для граждан взаимодействие с медицинскими учреждениями и снизить бюрократическую нагрузку.

Чтобы прикрепиться к поликлинике без посещения регистратуры, нужно:

  • открыть мобильное приложение Tunduk и перейти во вкладку «Мое здоровье»;
  • выбрать в списке услуг «Онлайн-приписка в поликлинику»;
  • нажать кнопку «Оформить заявку».

Выберите, кого прикрепить: «Приписать себя» или «Приписать ребенка», введите контактный номер и фактический адрес проживания, а также выберите организацию здравоохранения (Центр семейной медицины, Центр общеврачебной практики, Группу семейных врачей) из списка.

Подтвердите согласие на обработку персональных данных и отправьте заявку.

Поликлиника обязана рассмотреть заявку в течение трех рабочих дней.

Отказать в прикреплении могут только в случае превышения лимита прикрепленных граждан в данной организации.

После рассмотрения заявки придет PUSH-уведомление об одобрении или отказе в Tunduk.

Чтобы подать заявку на вызов участкового медицинского работника на дом:

  • откройте мобильное приложение Tunduk и перейдите во вкладку «Мое здоровье»;
  • выберите в списке услуг «Онлайн-вызов медицинского работника на дом»;
  • нажмите кнопку «Оформить заявку»;
  • выберите, для кого вызов: для себя или для ребенка. Вы также можете просмотреть историю своих вызовов;
  • введите контактный номер и фактический адрес проживания;
  • выберите причину вызова и желаемую дату визита (дату можно выбрать не ранее следующего дня) и отправьте заявку.

Регистратура обязана принять и назначить квалифицированного медицинского работника не позднее одного рабочего дня после поступления заявки.

Отказать в обслуживании могут, только если пациент проживает вне зоны обслуживания или отсутствуют свободные медицинские работники.

Вы получите PUSH-уведомление в Tunduk о том, что вызов одобрен с указанием даты и времени визита.

«Внедрение этих цифровых мер направлено на повышение доступности медицинской помощи, особенно для граждан с ограниченной мобильностью и жителей отдаленных районов. Новые сервисы повышают эффективность работы медиков и укрепляют доверие к государственным цифровым платформам. Минцифры продолжает работу по созданию единой цифровой экосистемы, делая государственные услуги доступными каждому гражданину — быстро, удобно и безопасно, через мобильное приложение «Тундук», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/346775/
просмотров: 455
