При Генеральной прокуратуре Кыргызстана создана служба судебных исполнителей

При Генеральной прокуратуре создана служба судебных исполнителей. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

По ее данным, основная задача службы — обеспечение принудительного исполнения исполнительных документов как государственного органа, отвечающего за реализацию судебных решений.

«В целях налаживания открытого взаимодействия с общественностью, оперативного и достоверного информирования о деятельности, а также противодействия распространению недостоверной информации служба судебных исполнителей запустила работу официальных информационных ресурсов», — говорится в сообщении.