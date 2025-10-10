12:23
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Общество

Бишкек готовится к зиме. Мэр потребовал ускорить ремонт котельных

Фото мэрии. Бишкек готовится к зиме: мэр проверил запасы угля и потребовал ускорить ремонт

В Бишкеке прошло заседание коллегии по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. Совещание с участием мэра Айбека Джунушалиева состоялось на столичной ТЭЦ, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По данным департамента топливно-энергетического комплекса, предприятия и районные администрации выполнили запланированные мероприятия.

На сегодня на складе ТЭЦ находится почти 300 тысяч тонн угля. Составлены договоры на доставку 1,4 миллиона тонн. Сейчас предприятие вырабатывает до 200 мегаватт мощности, а в декабре планируется увеличить производство еще на 450 мегаватт.

По линии «Бишкектеплосети» и «Бишкектеплоэнерго» завершаются замена труб и ремонт котельных. На «Бишкексельмаше» устанавливаются водонагревательные котлы мощностью 70 мегаватт. В этом году на 71 процент завершена газификация 54 жилых массивов.

Для населения планируется поставка 240 тысяч тонн угля. Кроме того, 1 тысяча 450 малоимущим семьям уже выделено 8,5 миллиона сомов для закупки топлива.

Айбек Джунушалиев поручил службам обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона, строго следить за сроками и контролировать стоимость угля.

«Вы планируете завершить строительство и ремонтные работы в кратчайшие сроки, но затягиваете все! Когда ставите планы, пересматривайте нормативы, чтобы укладываться в сроки», — подчеркнул он.

В муниципалитете добавили, что в городе откроют новые топливные базы, а поставки угля будут находиться под жестким контролем.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/346800/
просмотров: 960
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке активизировали земельную амнистию: узаконены тысячи домов
Чудеса акробатики: в Бишкеке парень протиснулся в переполненный автобус
В Бишкеке выявили дефекты асфальта, подрядчику вынесли предупреждение
Бишкек меняется: пресс-тур по объектам строительства мэр провел не для всех
Мэрия наказала подрядчика за беспорядок у школы № 6 на улице Московской
Ала-Арча утопает в мусоре. Мэрия начала работы по благоустройству реки
В Бишкеке на рынке и в парке произошли стычки при разгоне стихийных торговцев
В Бишкеке усилили подготовку к выборам: мэр потребовал прозрачности и порядка
В Бишкеке начался капитальный ремонт улицы Волкова
В Бишкеке у стадиона обустроили новые парковочные места
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
В&nbsp;Бишкеке установлена цена на&nbsp;уголь. Адреса точек продажи В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Скончался бывший глава &laquo;Кыргызиндустрии&raquo; Жарасул Абдураимов Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
Год не&nbsp;прошел, а&nbsp;дорога поплыла. В&nbsp;БГК критикуют работу &laquo;Бишкекасфальтсервиса&raquo; Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу «Бишкекасфальтсервиса»
Бизнес
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
11 октября, суббота
12:17
Венгерско-Кыргызский форум пищевой промышленности пройдет в Бишкеке Венгерско-Кыргызский форум пищевой промышленности пройд...
12:00
«Клоун-убийца», детективы и комедии. Что смотреть на следующей неделе
11:48
Садыр Жапаров: Судьба кандидата в руках народа, а не агитаторов
11:40
В Налоговой службе прошла встреча с импортерами
11:40
Мелания Трамп рассказала, что Путин ответил на ее письмо о детях в Украине