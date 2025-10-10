Бишкек готовится к зиме. Мэр потребовал ускорить ремонт котельных

В Бишкеке прошло заседание коллегии по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. Совещание с участием мэра Айбека Джунушалиева состоялось на столичной ТЭЦ, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По данным департамента топливно-энергетического комплекса, предприятия и районные администрации выполнили запланированные мероприятия.

На сегодня на складе ТЭЦ находится почти 300 тысяч тонн угля. Составлены договоры на доставку 1,4 миллиона тонн. Сейчас предприятие вырабатывает до 200 мегаватт мощности, а в декабре планируется увеличить производство еще на 450 мегаватт.

По линии «Бишкектеплосети» и «Бишкектеплоэнерго» завершаются замена труб и ремонт котельных. На «Бишкексельмаше» устанавливаются водонагревательные котлы мощностью 70 мегаватт. В этом году на 71 процент завершена газификация 54 жилых массивов.

Для населения планируется поставка 240 тысяч тонн угля. Кроме того, 1 тысяча 450 малоимущим семьям уже выделено 8,5 миллиона сомов для закупки топлива.

Айбек Джунушалиев поручил службам обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона, строго следить за сроками и контролировать стоимость угля.

«Вы планируете завершить строительство и ремонтные работы в кратчайшие сроки, но затягиваете все! Когда ставите планы, пересматривайте нормативы, чтобы укладываться в сроки», — подчеркнул он.

В муниципалитете добавили, что в городе откроют новые топливные базы, а поставки угля будут находиться под жестким контролем.