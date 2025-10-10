12:24
Общество

Часть здания ОАО «Кыргызтелеком» в Бишкеке продали банку

Часть здания ОАО «Кыргызтелеком» в Бишкеке продали банку. Об этом сообщила пресс-служба акционерного общества.

По ее данным, часть здания выкупил государственный «Айыл Банк».

«Реализация объекта проведена посредством открытого аукциона с участием государственных компаний. Решение направлено на повышение эффективности управления активами, оптимизацию расходов и укрепление финансовой устойчивости организации. До конца года работники ОАО «Кыргызтелеком» переедут в здание БГТС на улице Ахунбаева», — говорится в релизе.

В компании сообщают, что в их собственности остаются 4-й и 5-й этажи, а также подвальное помещение, которые обеспечивают полноценное функционирование центральных подразделений и технических служб.

В ОАО подчеркивают, что продажа не влияет на стабильность предоставления услуг связи и цифровых решений.

«Кыргызтелеком» продолжает выполнять все обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме. Уделяется особое внимание сохранению архитектурного облика и исторической ценности здания, являющегося важной частью культурного кода столицы. Поэтому здание сохранит статус объекта историко-культурного наследия. Процедура реализации прошла в полном соответствии с законодательством КР и внутренними корпоративными стандартами прозрачности», — отметили там.
