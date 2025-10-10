12:24
Общество

В Кыргызстане построят семь школ. Средства выделит Саудовский фонд развития

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев встретился с генеральным директором Саудовского фонда развития Султаном Абдурахман Аль-Маршадом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, встреча состоялась в рамках кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития по реализации второго этапа проекта «Строительство государственных школ».

На сегодня успешно завершен первый этап проекта, финансируемого Саудовским фондом развития. В его рамках по всей стране построено 30 современных образовательных учреждений, рассчитанных почти на 10 тысяч учащихся.

На втором этапе предусмотрено строительство семи новых школ и семи дополнительных учебных корпусов. Реализация проекта начнется в 2026 году и завершится в 2029-м.

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию новых инициатив и перспективных направлений сотрудничества.
