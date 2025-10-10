12:24
Общество
Сюжет: Выборы-2025

Кыргызстанцев за рубежом призывают активно голосовать на выборах в Жогорку Кенеш

В связи с предстоящими досрочными выборами депутатов Жогорку Кенеша 30 ноября МИД проводит работу по обеспечению реализации избирательных прав граждан Кыргызской Республики, постоянно или временно проживающих за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С учетом внесенных изменений в избирательное законодательство граждане КР за рубежом смогут проголосовать в любом из избирательных участков, которые откроют за пределами страны.

«Внедрена онлайн-идентификация для дистанционного голосования, позволяющая проявить гражданскую позицию на любом избирательном участке за пределами республики без необходимости возвращения по месту постоянной регистрации в Кыргызстане. Министерство призывает граждан, находящихся за рубежом, проверить себя в списках избирателей и при необходимости своевременно внести корректировки, чтобы воспользоваться своим избирательным правом», — говорится в сообщении.
