12:24
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным 11 октября в Бишкеке было в 1955 году

Самым холодным 11 октября в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1955 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали -1,9 градуса.

Самым теплым — в 1962-м, когда температура составила +29,9 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры октября для столицы составляет 11,6 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был октябрь 1901 года со среднемесячной температурой +6 градусов.

Самым теплым — октябрь 1997-го со средней температурой +15,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 11 октября в столице ясно. Днем воздух прогреется до +22 градусов, а ночью будет до +5. 
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/346813/
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым холодным 5 октября в Бишкеке было в 2007 году
Температурные рекорды. Самым холодным 4 октября в Бишкеке было в 1974 году
Температурные рекорды. Самым теплым 28 сентября в Бишкеке было в 2001 году
Температурные рекорды. Самым теплым 27 сентября в Бишкеке было в 2019 году
Температурные рекорды. Самым жарким 21 сентября в Бишкеке было в 2019 году
Температурные рекорды. Самым жарким 20 сентября в Бишкеке было в 2003 году
Температурные рекорды. Самым жарким 14 сентября в Бишкеке было в 1989 году
Температурные рекорды. Самым жарким 13 сентября в Бишкеке было в 1945 году
Температурные рекорды. Самым жарким 7 сентября в Бишкеке было в 1947 году
Температурные рекорды. Самым жарким 6 сентября в Бишкеке было в 2005 году
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
В&nbsp;Бишкеке установлена цена на&nbsp;уголь. Адреса точек продажи В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Скончался бывший глава &laquo;Кыргызиндустрии&raquo; Жарасул Абдураимов Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
Год не&nbsp;прошел, а&nbsp;дорога поплыла. В&nbsp;БГК критикуют работу &laquo;Бишкекасфальтсервиса&raquo; Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу «Бишкекасфальтсервиса»
Бизнес
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
11 октября, суббота
12:17
Венгерско-Кыргызский форум пищевой промышленности пройдет в Бишкеке Венгерско-Кыргызский форум пищевой промышленности пройд...
12:00
«Клоун-убийца», детективы и комедии. Что смотреть на следующей неделе
11:48
Садыр Жапаров: Судьба кандидата в руках народа, а не агитаторов
11:40
В Налоговой службе прошла встреча с импортерами
11:40
Мелания Трамп рассказала, что Путин ответил на ее письмо о детях в Украине